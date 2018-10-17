Российские эксперты высказались о будущем уволенной американской телезвезды

Взгляд
26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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          Российские эксперты высказались о будущем уволенной американской телезвезды

             26 октября 2018, 20:25
          Фото: Nancy Kaszerman/Zuma/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          «Очевидно, что в США в частности, и в англосаксонском толерантном мире в целом сейчас ей путь закрыт. Она внесена в «черные списки»», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя профессиональное будущее американской журналистки Мегин Келли. Журналист Андрей Таратута предположил: через несколько месяцев конфликт угаснет, и Келли вернется на телеэкраны США.

          По словам российского журналиста-американиста   Михаила Таратуты, скандал с участием американской журналистки Мегин Келли, скорее всего, не означает завершения ее карьеры в США. Она будет требовать от американского канала NBC несколько десятков миллионов долларов за расторжение контракта, и, скорее всего, получит, если не всю сумму, то всяком случае, какую-то большую часть, – полагает Таратута.

          Напомним, Келли была уволена с должности ведущей шоу Today телеканала NBC из-за скандала вокруг ее высказываний на тему расизма. Крамольной сочли следующую фразу: «Что именно есть расизм? Если ты белый и надеваешь на Хэллоуин костюм черного, или если ты черный и надеваешь костюм белого, у тебя начинаются проблемы. Когда я была ребенком, считалось, что все нормально, если ты одеваешься как какой-то персонаж». Сообщается, что Келли потребовала за увольнение 50 млн долларов.

          Таратута отметил, что это не первый случай, когда публичных людей подвергают критике и даже опале за неосторожные высказывания в адрес негров. Кому-то может показаться обидным даже такие, казалось бы, нейтральные, с точки зрения российского обывателя, темы, как грим-блэкфейс (вариант грима для изображения чернокожих, – прим. ВЗГЛЯД) на Хэллоуин.

          Эксперт подчеркнул, что вопрос национальности в США – очень болезненный, ведь даже после отмены рабства на протяжении долгого времени негры были поражены в правах. Но в 60-е годы с победой движения за права человека  были отменены многие дискриминационные законы. Тогда Америка стремилась как-то компенсировать  несправедливость, которая творилась в отношении чернокожего населения. 

          «Белые, чувствуя вину, не только предоставили афроамериканцам различные льготы в устройстве на работу и образовании, но и всячески стремились избегать любых замечаний, чтобы не задеть чувства чернокожего населения.  Если, случалось, что кто-то поневоле говорил что-то, что могло показаться обидным для черного населения, рисковал заработать клеймо расиста», – объяснил Таратута бурную реакцию американской общественности на слова Келли.

          В прессе, тем временем, появились сообщения о возможном будущем известной американской журналистки, которая, напомним, дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. Руководитель информационного агентства USA Really, член Общественной палаты России Александр Малькевич написал в пятницу на своей странице в Facebook, что обратился к Келли с предложениями помощи и сотрудничества. В комментарии газете ВЗГЛЯД Малькевич сообщил, что представители агентства USA Really ведут переговоры с адвокатами Келли, и готовы предложить помощь на суде против американского телеканала NBC.

          «Она высокопрофессиональный журналист, не может сидеть без работы. Очевидно, что в США в частности и в англосаксонском толерантном мире в целом сейчас ей путь закрыт. Она внесена в «черные списки», работы у нее нет, как и у актера Кевина Спейси, обвиненного в харассменте. Истории, когда журналистов возвращали на телеканалы после публичных заявлений, расходящихся с общественной позицией, закончились несколько лет назад», – отметил Малькевич. Он также напомнил историю журналистки CNN, которой пришлось публично каяться за твит 2011 года о том, что она не смогла бы жить в одной комнате с лесбиянкой.

          «Что она такого сказала, если посмотреть официальную версию? Ничего криминального. О какой свободе слова идет речь, если список табу запредельный? В Америке в редакциях все, видимо, увешано листами, на которых отражены запреты. У них есть первая поправка Конституции о свободе слова, Келли имеет право на мнение», – отметил Малькевич. Собеседник подчеркнул, что отдельные предложения о работе Келли в России можно считать «хайпом», но он планирует сотрудничать с ней в США, работая над созданием крупного телевизионного проекта.

          Также отметим, что в пятницу портал URA.RU опубликовал сообщение, в котором утверждалось: Мегин Келли может быть приглашена для работы на ток-шоу «60 минут» – передачу телеканала «Россия», которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов. Такой вариант сейчас обсуждается в кулуарах российского телевидения, утверждает «URA.RU», со ссылкой на некий источник в ВГТРК.

          По мнению Михаила Таратуты, если такое предложение в самом деле будет высказано, и если Келли примет предложение телеканала «Россия», то она едва ли сможет больше работать в США.

          «У нас не принято критиковать власть, а для американского журналиста это невозможно. Одна из задач журналистики, как это понимает пресса в США, контроль за деятельностью власти, – полагает Таратута. – У нас эту роль государственные СМИ в американском понимании не выполняют. Разве что в отношении самых низких уровней власти. У нас не принято задавать политикам острые вопросы, а когда это все-таки  изредка случается наши политики, не умея отвечать на острые вопросы, зачастую переходят на хамство, – подчеркнул эксперт, - Для американских журналистов  Россия в США сегодня очень токсична, поэтому внешнеполитический фактор также негативно отразится на Келли, если она решится работать в России».


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