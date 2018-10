Капелло обозвал и пожалел Кокорина Путин пошутил над случайно севшей в его кресло губернатором Российские эксперты высказались о будущем уволенной американской телезвезды 26 октября 2018, 20:25

Фото: Nancy Kaszerman/Zuma/Global Look Press

Текст: Виктория Федотова

Сообщить об ошибке • «Очевидно, что в США в частности, и в англосаксонском толерантном мире в целом сейчас ей путь закрыт. Она внесена в «черные списки»», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя профессиональное будущее американской журналистки Мегин Келли. Журналист Андрей Таратута предположил: через несколько месяцев конфликт угаснет, и Келли вернется на телеэкраны США. По словам российского журналиста-американиста Михаила Таратуты, скандал с участием американской журналистки Мегин Келли, скорее всего, не означает завершения ее карьеры в США. Она будет требовать от американского канала NBC несколько десятков миллионов долларов за расторжение контракта, и, скорее всего, получит, если не всю сумму, то всяком случае, какую-то большую часть, – полагает Таратута. Напомним, Келли была уволена с должности ведущей шоу Today телеканала NBC из-за скандала вокруг ее высказываний на тему расизма. Крамольной сочли следующую фразу: «Что именно есть расизм? Если ты белый и надеваешь на Хэллоуин костюм черного, или если ты черный и надеваешь костюм белого, у тебя начинаются проблемы. Когда я была ребенком, считалось, что все нормально, если ты одеваешься как какой-то персонаж». Сообщается, что Келли потребовала за увольнение 50 млн долларов. Таратута отметил, что это не первый случай, когда публичных людей подвергают критике и даже опале за неосторожные высказывания в адрес негров. Кому-то может показаться обидным даже такие, казалось бы, нейтральные, с точки зрения российского обывателя, темы, как грим-блэкфейс (вариант грима для изображения чернокожих, – прим. ВЗГЛЯД) на Хэллоуин. Эксперт подчеркнул, что вопрос национальности в США – очень болезненный, ведь даже после отмены рабства на протяжении долгого времени негры были поражены в правах. Но в 60-е годы с победой движения за права человека были отменены многие дискриминационные законы. Тогда Америка стремилась как-то компенсировать несправедливость, которая творилась в отношении чернокожего населения. «Белые, чувствуя вину, не только предоставили афроамериканцам различные льготы в устройстве на работу и образовании, но и всячески стремились избегать любых замечаний, чтобы не задеть чувства чернокожего населения. Если, случалось, что кто-то поневоле говорил что-то, что могло показаться обидным для черного населения, рисковал заработать клеймо расиста», – объяснил Таратута бурную реакцию американской общественности на слова Келли. В прессе, тем временем, появились сообщения о возможном будущем известной американской журналистки, которая, напомним, дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. Руководитель информационного агентства USA Really, член Общественной палаты России Александр Малькевич написал в пятницу на своей странице в Facebook, что обратился к Келли с предложениями помощи и сотрудничества. В комментарии газете ВЗГЛЯД Малькевич сообщил, что представители агентства USA Really ведут переговоры с адвокатами Келли, и готовы предложить помощь на суде против американского телеканала NBC. «Она высокопрофессиональный журналист, не может сидеть без работы. Очевидно, что в США в частности и в англосаксонском толерантном мире в целом сейчас ей путь закрыт. Она внесена в «черные списки», работы у нее нет, как и у актера Кевина Спейси, обвиненного в харассменте. Истории, когда журналистов возвращали на телеканалы после публичных заявлений, расходящихся с общественной позицией, закончились несколько лет назад», – отметил Малькевич. Он также напомнил историю журналистки CNN, которой пришлось публично каяться за твит 2011 года о том, что она не смогла бы жить в одной комнате с лесбиянкой. «Что она такого сказала, если посмотреть официальную версию? Ничего криминального. О какой свободе слова идет речь, если список табу запредельный? В Америке в редакциях все, видимо, увешано листами, на которых отражены запреты. У них есть первая поправка Конституции о свободе слова, Келли имеет право на мнение», – отметил Малькевич. Собеседник подчеркнул, что отдельные предложения о работе Келли в России можно считать «хайпом», но он планирует сотрудничать с ней в США, работая над созданием крупного телевизионного проекта. Также отметим, что в пятницу портал URA.RU опубликовал сообщение, в котором утверждалось: Мегин Келли может быть приглашена для работы на ток-шоу «60 минут» – передачу телеканала «Россия», которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов. Такой вариант сейчас обсуждается в кулуарах российского телевидения, утверждает «URA.RU», со ссылкой на некий источник в ВГТРК. По мнению Михаила Таратуты, если такое предложение в самом деле будет высказано, и если Келли примет предложение телеканала «Россия», то она едва ли сможет больше работать в США. «У нас не принято критиковать власть, а для американского журналиста это невозможно. Одна из задач журналистики, как это понимает пресса в США, контроль за деятельностью власти, – полагает Таратута. – У нас эту роль государственные СМИ в американском понимании не выполняют. Разве что в отношении самых низких уровней власти. У нас не принято задавать политикам острые вопросы, а когда это все-таки изредка случается наши политики, не умея отвечать на острые вопросы, зачастую переходят на хамство, – подчеркнул эксперт, - Для американских журналистов Россия в США сегодня очень токсична, поэтому внешнеполитический фактор также негативно отразится на Келли, если она решится работать в России». 