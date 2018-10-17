Мегин Келли потребовала за увольнение 50 млн долларов

Телеведущая Мегин Келли, которая дважды брала интервью у президента России Владимира Путина, потребовала от уволившего ее канала NBC 50 млн долларов, сообщают СМИ.

Контракт Келли заканчивался только через год и 10 месяцев. Зарплата Келли – 25 млн долларов в год, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Сообщается, что адвокат телеведущей Брайан Фридман собирается потребовать от NBC выплатить Келли всю зарплату, полагающуюся ей по договору.

Напомним, Келли была уволена с должности ведущей шоу Today из-за скандала вокруг ее высказываний на тему расизма.