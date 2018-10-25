Будущее взявшей интервью у Путина телеведущей в США оказалось под угрозой

Под угрозой закрытия оказалось шоу Today (NBC) телеведущей Мегин Келли, которая дважды брала интервью у президента России Владимира Путина, сообщают СМИ.

Причиной стал скандал вокруг высказываний Келли на тему расизма в ходе одного из выпусков шоу: «Что именно есть расизм? Если ты белый и надеваешь на Хэллоуин костюм черного, или если ты черный и надеваешь костюм белого, у тебя начинаются проблемы. Когда я была ребенком, считалось, что все нормально, если ты одеваешься как какой-то персонаж».

Также криктики указывают, что на шоу для обсуждения темы расизма пригласили только белых гостей, передает CNN.

О передаче рассказали в национальных новостях, и, как сообщают многие источники, выпуск вызвал серьезное недовольство со стороны руководства NBC, а рейтинги телеканала упали.

Позднее Келли извинилась за свое выступление, сказав: «Я сожалею... Страна так сильно расколота, и я не хочу умножать боль и обиды. Я верю, что пришло время для более глубокого понимания, любви, чувственности... Спасибо, что выслушали и помогли мне самой услышать вас».

Извинения Келли публика приняла аплодисментами, но непохоже, что руководство канала в обозримом будущем смячится, передает CNN.

Напомним, Келли дважды брала интервью у главы российского государства Владимира Путина. Первое состоялось в 2017 году, второе – в 2018 году.