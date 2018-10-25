Стали известны подробности скандала с главредом «Медузы»

Учредитель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила подробности скандала вокруг главного редактора интернет-издания «Медуза» Ивана Колпакова, которого, по данным СМИ, обвиняют в харассменте.

Тимченко уточнила в Facebook, что Колпакова обвинили в «неподобающем поведении». По ее словам, «произошло это в выходные».

«Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в Медузе не работает», – говорится в сообщении.