Главред «Медузы» попросил об отстранении из-за обвинений в харассменте

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков решил сложить с себя полномочия в связи с поступившими обвинениями в «недостойном поведении».

Согласно двум источникам Би-би-си, речь идет о харассменте. При этом учредитель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко отказалась отвечать журналистам на вопрос о причинах ухода главного редактора.

«Некоторое время назад случился неприятный инцидент. Ивана обвинили в неподобающем поведении. Иван Колпаков сам попросил меня на время снять с него обязанности главного редактора для того, чтобы совет директоров разобрался в ситуации и вынес взвешенное решение», – сказала гендиректор издания.

Сейчас обязанности Колпакова будет исполнять сама Тимченко, проработавшая главредом «Медузы» с даты основания издания в 2014 году до января 2016 года.