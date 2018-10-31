Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения.

Во вторник, 20 ноября, Ассамблея проголосовала против принятия в члены Интерпола Косово. А в среду, 21 ноября, новым президентом этой организации вместо безусловного фаворита выборов Александра Прокопчука (Россия) был избран Ким Чон Ян (Республика Корея).

Почему эти решения сенсационные? Потому что Генассамблея Интерпола, организации, принципиально стоящей вне политики (любая деятельность политического, военного и религиозного характера строго запрещена статьей 3 Устава Интерпола), на два ноябрьских дня превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил.

Против принятия Косово в Интерпол активно выступали Сербия и Россия.

Против Александра Прокопчука – США, Великобритания и их союзники.

Каждая из сторон одержала по одной победе, каждая потерпела одно поражение. Итог – 1:1, ничья. Но в международных полицейских играх такой результат отличается от ничьи в шахматах.

В подавляющем большинстве материалов СМИ вы можете прочесть, что президент Интерпола – это своего рода свадебный генерал, представительская фигура. Президент председательствует на Генеральных ассамблеях, модерирует дискуссии, держит под контролем соответствие деятельности Интерпола решениям, принятым Ассамблеей, а также находится в постоянном контакте с генеральным секретарем организации. Вот он-то, генеральный секретарь, и является реальным главой Интерпола, отвечающим за ее повседневную работу.

Уже четыре года этот пост занимает бывший вице-президент Федерального уголовного ведомства Германии Юрген Шток. Генеральный секретарь назначается Ассамблеей на 5 лет и, как правило, остается на этом посту очень долго (предшественник Штока, американский юрист Рональд Ноубл, руководил Интерполом больше 14 лет).

Действительно, президент Интерпола не может принимать решения через голову генерального секретаря. А на эту должность представителя России не назначат никогда, или, во всяком случае, до того момента, пока кардинально не изменится расклад на международной арене. Но сам факт, что за полусимволический пост разгорелась такая жесткая схватка, заставляет предположить: у президента Интерпола есть определенные компетенции, представляющие угрозу для врагов России.

17 ноября британская The Times сообщила, что фаворитом предстоящего голосования по кандидатуре нового президента Интерпола является 56-летний «ветеран российского МВД» Александр Прокопчук. В связи с этим газета высказывала опасения, что Россия будет использовать Интерпол для охоты за своими «политическими оппонентами».

«Предупредительный выстрел» The Times был воспринят американской прессой как сигнал к атаке. Против Прокопчука была развязана очень жесткая блиц-кампания, в которую, вопреки общепринятой практике, оказались втянуты даже важные фигуры американской публичной политики.

«Россия, пытавшаяся манипулировать Интерполом, вполне может его возглавить!» – пугала своих читателей The New York Times. По мнению журналиста Мэтта Апуццо, Прокопчук, к большому сожалению, не соответствует распространенному на Западе образу российских полицейских как «жестоких грубиянов». Он хорошо образован (окончил университет), красноречив, говорит на шести языках, выступает за более тесное сотрудничество полицейских служб России и Запада, прекрасно зарекомендовал себя за два года на посту вице-президента.

Но помимо соображений престижа есть и еще один тонкий аспект. Россию, подчеркивает Апуццо, неоднократно обвиняли в «манипуляциях красными ордерами Интерпола в целях преследования ее врагов». И если Прокопчук станет президентом организации, то эта практика будет расширяться.

Несмотря на то, что газета утверждает, будто Кремль «годами использовал Интерпол, чтобы требовать арестов политических противников, бежавших в другие страны», Апуццо приводит лишь один пример такого рода – «весной 2018 г. Уильям Ф. Браудер «транслировал вживую» в Твиттере свой «арест» в Испании по ордеру, выданному в Москве».

История с так называемым арестом Браудера стоит того, чтобы ее напомнить.

30 мая 2018 г. прилетевший в Испанию Браудер был неожиданно задержан полицией Мадрида и доставлен в комиссариат. Задержали Браудера действительно по ордеру Интерпола на арест (красной карточке), который в базу данных организации внесла Россия.

У нашей страны было полное право требовать ареста Браудера: в начале 2000-х годов его фонд Heritage Capital наплодил огромное количество разнообразных ООО (порой состоявших из одного директора и банковского счета), через которые скупал акции российских компаний, в первую очередь Газпрома. С их помощью Браудер обходил закон: иностранные граждане должны были перед приобретением акций российских компаний либо получать разрешение правительства РФ, либо покупать АДРы (американские ценные бумаги на акции иностранной компании), цена которых значительно превышала внутрирыночную стоимость российских «голубых фишек». Но ещё больше Браудер наживался на махинациях с налогами.

Но все попытки «достать» Браудера через Интерпол терпели неудачу. Еще в 2013 г. российское бюро Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации документы на установление местонахождения Браудера. Однако месяц спустя генеральный секретариат сообщил, что, поскольку запрос России в отношении Браудера «политически мотивирован», никто его исполнять не будет, а вся информация о нём из архивов Интерпола будет вычищена.

Ещё через два месяца Интерпол с той же формулировкой отклонил запрос России на объявление Браудера в международный розыск. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче Браудера в МВД Великобритании, но получила высокомерный отказ.

И только в 2017 году Россия смогла преодолеть казавшуюся непрошибаемой стену, выстроенную руководством Интерпола вокруг Браудера. Отыскалась юридическая лазейка, позволяющая странам в одностороннем порядке – без согласования с генеральным секретариатом – размещать людей в базе данных Интерпола для запроса на арест. Браудер занервничал – тем более что в тот же день, когда его имя появилось в списке разыскиваемых преступников, ему аннулировали американскую визу.

А в мае 2018 г. его все-таки задержали в Мадриде. Но в испанских «застенках» Браудер томился недолго: за это время генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток дозвонился до министра МВД Испании и «настоятельно попросил» проигнорировать российский запрос.

C моей точки зрения, этот инцидент стал всего лишь очередным свидетельством того, что Уильям Браудер пользуется странным покровительством международных правоохранительных организаций. Но не будет же американский журналист всерьез предполагать, что враг Путина (а Браудер с гордостью именует себя таковым) действительно может оказаться финансовым мошенником?

К сожалению, у Браудера нашлись влиятельные друзья в самых верхних эшелонах американской политической элиты. Сразу четверо сенаторов США – Роджер Уикер, Джен Шахин, Крис Кунс и Марко Рубио (последний был одним из претендентов на пост президента США во время праймериз 2016 г.) – заявили, что избрать главой Интерпола российского полицейского все равно что доверить лисе ключи от курятника. «Россия регулярно злоупотребляет Интерполом для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов, – писали разгневанные сенаторы. – Александр Прокопчук лично участвовал в этой стратегии запугивания, которая в конечном счете направлена на ослабление демократических институтов и поощрение авторитарного режима Путина».

Излишне говорить, что все изложенное в письме сенаторов представляет собой случай «так называемого вранья», как говорил персонаж романа Булгакова.

Даже из предельно ангажированного доклада организации Fair Trials, занимающей последовательно антироссийскую позицию, следует, что «красные метки» Интерпола использовались Москвой только против реальных преступников – например, чеченского террориста, «бригадного генерала» несуществующей ЧРИ Ахмеда Закаева. Закаева по «красному ордеру» задерживали в Дании, в Великобритании и Польше, но каждый раз отпускали (а потом он и вовсе получил политическое убежище в Соединенном Королевстве).

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Был однажды арестован в Испании анархист Петр Силаев, но это произошло, скорее всего, из-за путаницы в системе самого испанского МВД, арестовавшего анархиста за хранение взрывчатых веществ (в ордере российского бюро Интерпола говорилось, что он бросил дымовую шашку в окно администрации города Химки). В сухом же остатке мы по-прежнему имеем только несколько десятков «красных ордеров», выписанных на задержание все того же Уильяма Браудера.

«Допустить, чтобы в эру Путина русский стал главой Интерпола, – безумие! Мы должны это предотвратить», – с некоторым надрывом озаглавил свою статью в британской The Guardian самый известный российский политэмигрант Михаил Ходорковский.

Наконец, дала залп и артиллерия самого крупного калибра: против назначения Прокопчука президентом Интерпола высказался сам госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что США официально поддерживают кандидатуру Ким Чон Яна, поскольку президентом организации должен быть избран «честный и вызывающий доверие человек». Иными словами, госсекретарь США с высокой трибуны обвинил Александра Прокопчука в том, что он человек нечестный и доверия не вызывает.

Избрание Ким Чон Яна – это, безусловно, победа Запада, так она там и воспринимается. «Его чистая победа была одержана, несмотря на все усилия России», – прокомментировал триумф корейца министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Большой вопрос, однако, заключается в том, была ли победа Ким Чон Яна «чистой».

Напомню – еще за несколько дней до голосования Прокопчук считался бесспорным фаворитом гонки. И буквально за считанные часы перед выборами неприкрытое вмешательство США и их союзников в работу находящегося вне политики Интерпола поменяло весь расклад и чаши весов склонились на сторону представителя Южной Кореи. Можно ли квалифицировать такую победу как «иппон»? Очень сомнительно.

Проиграв в соревновании за пост президента Интерпола (напомню, довольно символический), Россия выиграла в другой схватке. Речь идет о голосовании по вопросу о принятии частично признанной республики Косово в члены Интерпола.

Для этого требовалось одобрение двух третей государств-членов. Однако энергичные усилия Сербии, поддержанной Россией, привели к тому, что этих двух третей Приштина не получила.

Для Косово это серьезный удар – принятие в Интерпол не только усилило бы ее позиции как независимого государства (ни Сербия, ни Россия, ни многие другие страны не признают его таковым), но и позволило бы рассылать ордера с «красными метками», требуя от национальных полицейских служб ареста сербских чиновников или политиков, которые по каким-то причинам неугодны Приштине.

Причем, в отличие от российских «красных ордеров», косовские вызывали бы у полицейских служб западных стран куда большее понимание. Неслучайно директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии Марко Джурич – главный сербский переговорщик по Косово – приветствуя решение Генеральной ассамблеи, уверенно заявил, что Приштина использовала бы свое членство в Интерполе для «дальнейшего преследования сербов, для новых арестов, запугивания и всего того, что не имеет ничего общего с работой полиции, зато очень тесно связано с политикой».

Джурич знает, о чем говорит – весной 2018 г. он был схвачен «специальной полицией Косово» прямо в ходе работы круглого стола, который проводил вместе со спецпредставителем Александра Вучича.

При этом против Косово не велось такой массированной кампании, как против интеллигента и полиглота Прокопчука – достаточно было тонкой и умелой координации дипломатических усилий Белграда и Москвы. Президент Сербии Александр Вучич назвал голосование по Косово победой Сербии, но не в меньшей мере это победа и России. А вот кто выразил разочарование в результатах голосования по Косово (кроме самой Приштины, разумеется) – так это США.

Так что нынешняя ничья – не конец, а только начало. Главные битвы на полях Интерпола у России еще впереди.