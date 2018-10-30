Шарий высмеял реакцию Киева на итоги выборов главы Интерпола

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал радость украинских властей по поводу того, что Интерпол возглавил представитель Южной Кореи, а не России. Он назвал жлобским представление Киева о жизни.

«Представитель Южной Кореи стал главой Интерпола. Слава Богу! Теперь запросы Киева традиционно будут слать в жопу. И глава Интерпола такой «Ну, теперь Интерпол в моих южнокорейских руках, посажу всех врагов и друзьям вот из Украины помогу как раз...» Какое кугутское (жлобское – согласно словарю синонимов русского языка,

прим. ВЗГЛЯД) представление о жизни у Киева. Но и российская власть не смирится с унижением тоже – жахнет налогом на селедку для россиян! Брати навiк», – язвительно прокомментировал Шарий новость об итогах выборов главы Интерпола в Twitter.

И глава Интерпола такой "ну, теперь Интерпол в моих южнокорейских руках, посажу всех врагов и друзьям вот из Украины помогу как раз..." Какое кугутское представление о жизни у Киева. Но и рос власть не смирится с унижением тоже - жахнет налогом на селедку для россиян! Брати навiк pic.twitter.com/kIypeQ7iqq — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 21 ноября 2018 г.

Напомним, представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран президентом Интерпола на двухлетний срок.

На пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, он продолжит работу в качестве ее вице-президента.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на избрание представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на пост президента Интерпола лозунгом украинских националистов «Слава Украине».

В Кремле оценили легитимность выборов главы Интерпола.