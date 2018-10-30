Стало известно, чем займется россиянин Прокопчук в Интерполе

Руководитель Национального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук, претендовавший на должность президента организации, продолжит работу в качестве ее вице-президента, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы», - сказала она, добавив, что «его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации», передает ТАСС.

В свою очередь сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что США не допустили избрания Прокопчука главой Интерпола для того, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан, передает РИА «Новости».

«Американцы опасались, что если россиянин встанет во главе Интерпола, то у них сорвутся планы по незаконному преследованию и аресту граждан России и других стран в любой стране мира, по одному решению американских судов, с использованием картотеки Интерпола. Именно этого они боялись», – заявил Морозов.

По его словам, давление США и их партнеров с целью недопущения избрания Прокопчука является очередным свидетельством развязанной против России гибридной войны. По мнению Морозова, американцы остаются верны традиции противодействовать «всеми возможными способами» тому, чтобы россияне не были назначены на посты руководителей международных организаций, будь то спортивные, политические или дипломатические структуры.

Ким Чон Ян избран президентом Интерпола на двухлетний срок. С октября он исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой его прежнего президента Мэн Хунвэя. 29 сентября тот отправился в Китай, где был задержан по подозрению в коррупции.

На этот пост также претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Однако его кандидатура не понравилась некоторым представителям стран Запада. Американские сенаторы даже призвали президента США Дональда Трампа помешать назначению россиянина главой Интерпола.