В Кремле оценили легитимность выборов главы Интерпола

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов главы Интерпола.

Песков заявил, что «есть выборы, они состоялись», и «пока не известно о каких-то фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности, то есть – есть выборы и есть результат», передает ТАСС.

При этом представитель Кремля выразил сожаление по поводу того, что российский кандидат не возглавил структуру.

«Но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно», – добавил Песков.

Напомним, представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран президентом Интерпола на двухлетний срок.

С октября он исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой его прежнего президента Мэн Хунвэя.

На пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Однако его кандидатура не понравилась некоторым представителям стран Запада; например, американские сенаторы даже призвали президента США Дональда Трампа помешать назначению россиянина главой Интерпола.

В среду стало известно, что Прокопчук продолжит работу в качестве ее вице-президента.