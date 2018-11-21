Аваков отреагировал на избрание корейца главой Интерпола лозунгом «Слава Украине»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал лозунгом украинских националистов «Слава Украине» на избрание представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на пост президента Интерпола.

Аваков написал на странице в Facebook: «Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи. Кандидатуру России отклонили. Эта битва выиграна. Спасибо всем. Слава Украине!».

Он добавил, что за кандидатуру представителя Южной Кореи был отдан 101 голос.

Напомним, представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран президентом Интерпола на двухлетний срок.

На этот пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Его кандидатура не понравилась некоторым представителям западных стран. Кроме того, Украина пригрозила выйти из Интерпола, если президентом организации станет россиянин.

В среду стало известно, что Прокопчук продолжит работу в качестве ее вице-президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов главы Интерпола.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола.