Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине?

Кремль в понедельник заявил о поддержке российского кандидата на пост главы Интерпола (ICPO), избрание которого ожидается уже в среду. На Генеральной ассамблее Интерпола, которая проходит в Дубае с 18 по 21 ноября, на высший пост претендуют двое: и.о. президента Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи и вице-президент международной организации, генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Новый глава займет свой пост в следующем году.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА «Новости».

Даже британская газета Times констатировала на днях: несмотря на звучавшие в адрес России обвинения в злоупотреблении полномочиями Интерпола, «российский представитель является фаворитом» на выборах. «Британские чиновники ожидают, что 56-летний ветеран МВД России Александр Прокопчук будет избран следующим президентом Интерпола», – пишет издание. The Times считает, что назначение Прокопчука ознаменовало бы «значительную победу Кремля».

Напомним, Ассамблея собирается ежегодно. Согласно статье 13 устава этой организации, право голоса на Генассамблее принадлежит только одному делегату от каждой страны (на сегодня в Интерпол входит 192 страны). Принцип: одна страна – один голос.

Из числа делегатов Генассамблеи избирается президент (сроком на 4 года) и три вице-президента (на три года), при этом президент и вице-президенты должны представлять разные континенты. Президент избирается большинством в две трети голосов. При этом его полномочия не так уж велики, должность у президента, скорее, символическая.

В Европарламенте уже звучат угрозы: евродепутат от Германии Ребекка Хармс заявила, что страны – члены ЕС должны будут выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский делегат.

Но, пожалуй, самые энергичные попытки помешать избранию Прокопчука предпринял Киев. «Возможное президентство России – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO», – пригрозил в соцсетях глава МВД Арсен Аваков.

Любопытно, что Украина борется против своего же соотечественника, да еще и выпускника Киевского «универа» (этот же вуз окончил и Петр Порошенко, учившийся примерно в те же годы).

Александр Прокопчук родился на Украине, правда, в официальной биографии не уточняется, в какой ее части. Киевский госуниверситет имени Шевченко окончил по специальности «романо-германские языки и литература», делал карьеру по комсомольской линии – в частности, работал в Житомирском обкоме ВЛКСМ. К слову, примерно в эти годы нынешний секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов трудился секретарем райкома и завотделом агитации и пропаганды аналогичного Днепропетровского обкома комсомола.

На эту тему

В 1986 году Прокопчук переехал в Москву в команде Виктора Мироненко – первого секретаря ЛКСМ Украины, ставшего первым секретарем ЦК ВЛКСМ. После распада СССР «двигал карьеру» в Москве по основной специальности, причем с международным уклоном: работал в управлении международного сотрудничества Госкомитета России по высшему образованию, в Министерстве общего и профессионального образования, «занимался вопросами организации международных академических обменов».

Видимо, на этом этапе биографии Прокопчука основывает свою «неопровержимую» версию депутат Верховной рады Антон Геращенко. Этот бывший советник Авакова утверждает: Киев «располагает информацией» о том, что в конце 1980-х Прокопчук был сотрудником Первого главного управления КГБ «и занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы». «Во второй половине 1990-х, являясь сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне, занимался шпионажем против США, а в 2003-м был переведен в органы МВД РФ, но по-прежнему остается сотрудником спецслужб РФ», – утверждает Геращенко. Прокопчук – кадровый сотрудник российской разведки, инфильтрованный в Интерпол, заявляет этот украинский депутат.

Геращенко уверен: избрание Прокопчука будет означать подчинение организации российским спецслужбам и ее окончательную дискредитацию.

В реальности же с 1996 года возможный новый глава Интерпола работает на руководящих постах в – как говорится в биографических справках – «контролирующих и правоохранительных органах»: в Министерстве по налогам и сборам, в Налоговой полиции. Но не по прямой специализации этих органов – в МНС руководил департаментом кадровой политики и отвечал за внутреннюю безопасность и защиту информации, в Налоговой полиции возглавлял управление общественных связей.

С 2003 года Прокопчук – в структуре МВД. Точнее, в той ее части, которая в советские времена называлась ОБХСС, а в начале 2000-х – Федеральной службой по экономическим и налоговым преступлениям и Департаментом экономической безопасности. Причем в ДЭБ он отвечал за международное взаимодействие – то есть уже близко к Интерполу.

Тогда же, в 2003-м, указом Владимира Путина Прокопчуку присвоено звание «генерал-майор милиции». Уже через три года милицейский генерал – на должности замначальника российского НЦБ (Национального центрального бюро) Интерпола. Отвечал за контакты с европейским полицейским объединением – Европолом. В 2011 году Путин одновременно присвоил Прокопчуку специальное звание генерал-майора полиции и назначил его главой НЦБ России.

Два года назад, на очередной ассамблее Интерпола, глава российского бюро Прокопчук был избран одним из вице-президентов международной организации правоохранителей. Он стал первым в истории Интерпола россиянином, получившим пост в руководстве. Тогда никаких скандалов со стороны Киева не наблюдалось. Но вариант, при котором представитель Москвы станет «главным полицейским мира», для украинских властей уже неприемлем.

Киевский политолог Руслан Бортник считает приостановку членства Украины в Интерполе вполне вероятной.

«У Киева и так не очень хорошие отношения с Интерполом,

– напомнил он газете ВЗГЛЯД. – Практически все карточки розыска, которые Украина ставила лицам, связанным с политикой, с событиями 2014 года, с событиями в Донбассе, Интерпол рано или поздно отменял».

Эксперт подчеркнул: «Назначение представителя России главой этой организации было бы подарком для украинской политики, потому что таким образом они могли бы обосновать, почему Интерпол видит за тем или иным розыском политическую составляющую».

В самой же России такое избрание восприняли бы как знак уважения со стороны мирового сообщества.

«Россия еще в советское время стала членом Интерпола, и с того периода всем своим поведением она доказала, что никогда никого не подводила, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов. – Сотрудники как национального бюро, так и представители в Интерполе были самые достойные люди, они высоко оценивались всегда. И поэтому вполне естественно, что представитель России предлагается на высший пост».

Куликов считает, что Киев никак не сможет помешать избранию россиянина.

«Мнение Украины абсолютно политизировано, и на этот счет не стоит даже обращать внимание. Помешать избранию она не сможет. Ведь там все решает большинство: одна страна имеет только один голос», – сказал Куликов. Экс-министр считает вполне реальным, что Аваков выполнит свою угрозу, что действительно выведет Украину из Интерпола. «В любом случае, это нехорошо, но, как говорят сами украинцы:

не дав Бог жабе хвоста, а то б она всю траву потолочила».

Столь же иронично об угрозе Киева отозвался профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев. «Да ради бога. Можно подумать, «земля налетит на небесную ось», если Украина приостановит свое членство», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД, намекнув, что украинским олигархам даже выгодно было бы избавиться от надзора Интерпола.

«Украина много раз заявляла о своем единстве с европейскими мировыми цивилизованными структурами, – сказал эксперт. – Если она сама себя от них изолирует, это покажет, что в реальности все дело – в выгоде правящих олигархов. У них каждый второй политик и бизнесмен – клиент Интерпола. Сейчас просто на это закрывают глаза... Теоретически какое-то количество уголовников отныне будет стремиться попасть на Украину, так как ордеры Интерпола для нее ничего не значат. Какую репутацию в мире страна тогда получит?»