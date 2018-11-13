Китай показал России метод борьбы с оскорблениями

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

Андрей Манчук, политолог
После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
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Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Китай показал России метод борьбы с оскорблениями

          Итальянские дизайнеры явно не ожидали от китайцев столь бурной реакции   23 ноября 2018, 16:09
          Фото: Carlos Barria/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Знаменитые итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана пребывают в глубоком беспокойстве. Неудачный рекламный ролик оказался оскорбительным для многих миллионов китайцев – и это может иметь для знаменитого бренда самые печальные последствия. А сам этот скандал, как ни странно, может быть примером и для жителей России.

          Продукция дома моды «Дольче и Габбана» стала во всем мире одним из атрибутов «сладкой жизни». Умело сочетая работу для звезд кино и музыки с выпуском товаров для среднего класса, итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана сделали свои фамилии общеизвестными даже для тех, кто не следит за модой.

          Немало сделали для продвижения бренда и безвестные китайские фальсификаторы, заполонившие своей домотканой «дольчегабаной» рынки всего мира. И кто бы мог подумать, что именно китайцы создадут бренду проблемы, куда более серьезные, чем обвинения в неуплате налогов.

          Напомним, что в 2013 году обоих дизайнеров приговорили к штрафу в 500 тысяч евро и году и восьми месяцам заключения каждого (срок был условным). Общие штрафные санкции, наложенные на компанию «Дольче и Габбана», составили более 300 млн евро. При этом Дольче и Габбана протестовали и даже закрывали свои бутики в Милане. 

          «Закрыто в знак возмущения» – было написано на фирменных магазинах D&G после того, как городской советник Франко Д'Альфонсо заявил, что Дольче и Габбана не должны показывать свою коллекцию на площадках Милана, так как «нас не должны представлять лица, уклоняющиеся от уплаты налогов».

          В тот раз извиняться пришлось советнику. В этот – самим Доменико и Стефано.

          Скандал развивался по нарастающей. Сперва китайских пользователей возмутил рекламный ролик, на котором китайская модель неаккуратно ела палочками пиццу и спагетти. (В сторону отметим, что итальянские спагетти мало чем отличаются от китайской лапши, которую традиционно едят палочками, так что непонятно, почему это могло вызвать у китаянки какие-то трудности.) В Китае назвали ролик «расистским».

          Затем появились скриншоты переписки некоей фешн-блогерши из Лондона по имени Микаэла Фыонг Тхань Транова с самим Стефано Габбаной. В переписке дизайнер назвал китайцев «вонючими грязными невежами», которые «едят собак», а Китай – «страной дерьма».

          После этого в Шанхае был отменен показ «Дольче и Габбана», китайские интернет-магазины перестали торговать продукцией торгового дома, а граждане, соответственно, покупать. Более того, появились видеозаписи, где китайцы уничтожают ранее купленные вещи от D&G.

          Дизайнеры поняли, что ситуация стала не просто критичной, а опасной, и начали действовать. Переписка Габбаны с Трановой была объявлена «взломом «Инстаграма», кроме того, они записали видеообращение, опубликованное в китайской соцсети Weibo:

          «Бесчисленное количество визитов в Китай заставило нас еще сильнее полюбить китайскую культуру. Конечно, нам тоже по-прежнему есть чему учиться. Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки. Вместе с тем мы всеми силами постарается лучше понять и уважать культуру Китая. И в завершение мы искренне, от всего сердца просим у вас прощения», – говорят дизайнеры по очереди по-итальянски, после чего хором произносят по-китайски: «Извините!» 

          Скандал оказался вынужден прокомментировать официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он выразил надежду, что проблема не перейдет на дипломатический уровень. 

          Извинения дизайнеров перед китайцами вызваны не только опасениями потерять миллиардный китайский рынок, но и стигматизацией обвинений в расизме. Покупать у «расистов» не будет не только Китай, но и другие страны мира. А это уже банкротство и полное забвение.

          Пока непонятно, удастся ли «Дольче и Габбана» растрогать сердца китайских продавцов и покупателей и вернуться в китайские магазины. Но сам этот случай и поведение китайцев – отличный пример для подражания в России.

          Русофобии в мире очень много, ее даже регулярно сравнивают с традиционным для европейских народов антисемитизмом. Более того, оскорбительные высказывания в адрес России и русского народа регулярно позволяют себе отечественные деятели культуры. И что?

          Ничего. Абсолютно никаких последствий. Отечественные деятели культуры продолжают сниматься в фильмах и гастролировать по всей стране, никакого бойкота иностранцев также не наблюдается.

          Разумеется, граждан России в 10 раз меньше, чем китайцев. Но российский рынок для многих транснациональных корпораций и производителей люксовых товаров тоже является весьма важным. Например, несмотря на проблемы в отношениях с Британией и откровенно русофобскую политику этой страны, граждане России активно скупают автомобили «Бентли». Для русскоязычных актеров российский рынок вообще единственный доходный, Украиной сыт не будешь.

          Проблема в том, что, в отличие от Китая, у нас нет традиции общенациональных бойкотов какого-либо производителя товаров или культурного продукта.

          Повозмущались и разошлись, найдя новый повод для возмущения, который вскоре так же будет забыт.

          Именно поэтому не следят за языком звезды кино – американские, отечественные и украинские; игнорирует запросы и жалобы россиян «Фейсбук» и другие иностранные соцсети; называет Россию «Нигерией в снегу», а российскую власть – «кучкой криминальных ковбоев» основатель «Гугла» Сергей Брин, и так далее, и тому подобное.

          Настойчивое и повторяющееся нежелание чиновников и депутатов следить за языком – проблема того же происхождения. Никто не собирается «отвечать за базар», несмотря на регулярные утверждения о том, что криминальная субкультура якобы очень популярна в России. Не собирается отвечать, потому что никто не спрашивает. Вседозволенность – мать распущенности.

          Китай явственно продемонстрировал, что если гражданское общество объединяется против тех, кто его оскорбляет, то обидчики вынуждены извиняться и даже учить язык страны, граждан которой они оскорбили.

          И пока граждане России не выучат этот урок, поток оскорблений в наш адрес не иссякнет.


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