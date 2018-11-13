Китай показал России метод борьбы с оскорблениями

Знаменитые итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана пребывают в глубоком беспокойстве. Неудачный рекламный ролик оказался оскорбительным для многих миллионов китайцев – и это может иметь для знаменитого бренда самые печальные последствия. А сам этот скандал, как ни странно, может быть примером и для жителей России.

Продукция дома моды «Дольче и Габбана» стала во всем мире одним из атрибутов «сладкой жизни». Умело сочетая работу для звезд кино и музыки с выпуском товаров для среднего класса, итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана сделали свои фамилии общеизвестными даже для тех, кто не следит за модой.

Немало сделали для продвижения бренда и безвестные китайские фальсификаторы, заполонившие своей домотканой «дольчегабаной» рынки всего мира. И кто бы мог подумать, что именно китайцы создадут бренду проблемы, куда более серьезные, чем обвинения в неуплате налогов.

Напомним, что в 2013 году обоих дизайнеров приговорили к штрафу в 500 тысяч евро и году и восьми месяцам заключения каждого (срок был условным). Общие штрафные санкции, наложенные на компанию «Дольче и Габбана», составили более 300 млн евро. При этом Дольче и Габбана протестовали и даже закрывали свои бутики в Милане.

«Закрыто в знак возмущения» – было написано на фирменных магазинах D&G после того, как городской советник Франко Д'Альфонсо заявил, что Дольче и Габбана не должны показывать свою коллекцию на площадках Милана, так как «нас не должны представлять лица, уклоняющиеся от уплаты налогов».

В тот раз извиняться пришлось советнику. В этот – самим Доменико и Стефано.

Скандал развивался по нарастающей. Сперва китайских пользователей возмутил рекламный ролик, на котором китайская модель неаккуратно ела палочками пиццу и спагетти. (В сторону отметим, что итальянские спагетти мало чем отличаются от китайской лапши, которую традиционно едят палочками, так что непонятно, почему это могло вызвать у китаянки какие-то трудности.) В Китае назвали ролик «расистским».

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Затем появились скриншоты переписки некоей фешн-блогерши из Лондона по имени Микаэла Фыонг Тхань Транова с самим Стефано Габбаной. В переписке дизайнер назвал китайцев «вонючими грязными невежами», которые «едят собак», а Китай – «страной дерьма».

После этого в Шанхае был отменен показ «Дольче и Габбана», китайские интернет-магазины перестали торговать продукцией торгового дома, а граждане, соответственно, покупать. Более того, появились видеозаписи, где китайцы уничтожают ранее купленные вещи от D&G.

Дизайнеры поняли, что ситуация стала не просто критичной, а опасной, и начали действовать. Переписка Габбаны с Трановой была объявлена «взломом «Инстаграма», кроме того, они записали видеообращение, опубликованное в китайской соцсети Weibo:

«Бесчисленное количество визитов в Китай заставило нас еще сильнее полюбить китайскую культуру. Конечно, нам тоже по-прежнему есть чему учиться. Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки. Вместе с тем мы всеми силами постарается лучше понять и уважать культуру Китая. И в завершение мы искренне, от всего сердца просим у вас прощения», – говорят дизайнеры по очереди по-итальянски, после чего хором произносят по-китайски: «Извините!»

Скандал оказался вынужден прокомментировать официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он выразил надежду, что проблема не перейдет на дипломатический уровень.

Извинения дизайнеров перед китайцами вызваны не только опасениями потерять миллиардный китайский рынок, но и стигматизацией обвинений в расизме. Покупать у «расистов» не будет не только Китай, но и другие страны мира. А это уже банкротство и полное забвение.

Пока непонятно, удастся ли «Дольче и Габбана» растрогать сердца китайских продавцов и покупателей и вернуться в китайские магазины. Но сам этот случай и поведение китайцев – отличный пример для подражания в России.

Русофобии в мире очень много, ее даже регулярно сравнивают с традиционным для европейских народов антисемитизмом. Более того, оскорбительные высказывания в адрес России и русского народа регулярно позволяют себе отечественные деятели культуры. И что?

Ничего. Абсолютно никаких последствий. Отечественные деятели культуры продолжают сниматься в фильмах и гастролировать по всей стране, никакого бойкота иностранцев также не наблюдается.

Разумеется, граждан России в 10 раз меньше, чем китайцев. Но российский рынок для многих транснациональных корпораций и производителей люксовых товаров тоже является весьма важным. Например, несмотря на проблемы в отношениях с Британией и откровенно русофобскую политику этой страны, граждане России активно скупают автомобили «Бентли». Для русскоязычных актеров российский рынок вообще единственный доходный, Украиной сыт не будешь.

Проблема в том, что, в отличие от Китая, у нас нет традиции общенациональных бойкотов какого-либо производителя товаров или культурного продукта.

Повозмущались и разошлись, найдя новый повод для возмущения, который вскоре так же будет забыт.

Именно поэтому не следят за языком звезды кино – американские, отечественные и украинские; игнорирует запросы и жалобы россиян «Фейсбук» и другие иностранные соцсети; называет Россию «Нигерией в снегу», а российскую власть – «кучкой криминальных ковбоев» основатель «Гугла» Сергей Брин, и так далее, и тому подобное.

Настойчивое и повторяющееся нежелание чиновников и депутатов следить за языком – проблема того же происхождения. Никто не собирается «отвечать за базар», несмотря на регулярные утверждения о том, что криминальная субкультура якобы очень популярна в России. Не собирается отвечать, потому что никто не спрашивает. Вседозволенность – мать распущенности.

Китай явственно продемонстрировал, что если гражданское общество объединяется против тех, кто его оскорбляет, то обидчики вынуждены извиняться и даже учить язык страны, граждан которой они оскорбили.

И пока граждане России не выучат этот урок, поток оскорблений в наш адрес не иссякнет.