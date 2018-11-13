Дольче и Габбана извинились по-китайски из-за расистского скандала

Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились на китайском языке после скандала из-за приписываемых последнему оскорбительных высказываний о культуре и традициях Китая.

Видеообращение Дольче и Габбаны появилось на странице бренда в социальной сети Weibo, передает РИА «Новости».

«Бесчисленное количество визитов в Китай заставило нас еще сильнее полюбить китайскую культуру. Конечно, нам тоже по-прежнему есть чему учиться. Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки», – сказал на итальянском Дольче.

Габбана отметил, что модельеры не забудут «этот опыт и этот урок», и пообещал, что подобное больше не повторится.

«Вместе с тем мы всеми силами постарается лучше понять и уважать культуру Китая. И в завершение мы искренне от всего сердца просим у вас прощения», – сказал он.

Затем оба модельера хором на китайском языке произнесли: «Извините».

Дом Dolce&Gabbana оказался в центре скандала после появления рекламного ролика, на котором китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли, используя палочки. Пользователи из Китая называли ролик расистким. Затем в Сети появились скриншоты сообщений якобы от Стефано Габбана, который называет Китай «страной дерьма».

В четверг китайские торговые интернет-площадки начали снимать с продажи продукцию Dolce&Gabbana.