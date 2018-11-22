В Китае сняли с продажи марку Dolce&Gabbana из-за расистского скандала

Китайские торговые интернет-площадки в четверг принялись снимать с продажи продукцию итальянского дома моды Dolce&Gabbana (D&G), это произошло на фоне скандала с высказываниями, приписываемыми Стефано Габбана, в адрес Китая и его культуры.

В частности, интернет-платформа Taobao больше не предлагает варианты продукции по запросу «D&G». Аналогичная ситуация и на других торговых площадках, в том числе JD.com и T-Mall. Сами торговые платформы пока не выступали с официальными заявлениями, передает ТАСС.

В среду итальянский дом моды Dolce&Gabbana вынужден был отложить показ в Шанхае из-за скандала в китайских социальных сетях. Все началось с публикации в социальных сетях рекламного ролика, на котором китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли, используя палочки. Ее неудачные попытки комментирует голос за кадром. Прозвучавшие фразы многие китайские интернет-пользователи сочли унизительными и даже расистскими.

На итальянский дом моды обрушилась волна гнева и всевозможных обвинений со стороны местных интернет-пользователей. Многие китайские звезды поддержали общее недовольство в сети. Ролики из Сети удалили, однако масла в огонь подлили появившиеся в китайской соцсети Weibo скриншоты сообщений, которые приписываются одному из основателей дома моды Стефано Габбана. Он якобы пишет, что видео «было удалено из китайских соцсетей, поскольку» его «офис глуп, как и большинство китайцев». Автор этих сообщений называет Китай «страной дерьма», а китайцев – «невежественной грязной вонючей мафией». Кроме того, высмеиваются и гастрономические пристрастия китайцев.

Позже итальянский дом моды и сам Габбана открестились от этих комментариев, заявив в социальных сетях, что стали жертвой взлома аккаунта. «Я люблю Китай и китайскую культуру», – заявил он.

Весной 2015 года D&G оказался в центре скандала на фоне резких высказываний Габбана в адрес однополых семей и критики искусственного оплодотворения. Британский певец Элтон Джон призвал бойкотировать продукцию итальянских кутюрье.