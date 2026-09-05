Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Мужская сборная ватерполистов России вышла в финал чемпионата мира
Ватерполисты мужской сборной России вышли в финал ЧМ
Российские спортсмены одержали победу над хорватской командой в серии пенальти и пробились в решающую стадию мирового первенства по водному поло 4х4.
Полуфинальная встреча мирового первенства по водному поло в формате 4х4 состоялась в хорватском Дубровнике. Основное время матча завершилось со счетом 2-2. В серии пенальти отечественные ватерполисты оказались точнее соперников, передает РИА «Новости».
В финале чемпионата российская команда встретится со сборной Испании, игра пройдет 6 сентября.
Российские спортсмены выступают на соревнованиях под национальным флагом и с гимном своей страны.
Чемпионат мира по водному поло впервые проводится в подобном формате. Турнир стартовал 31 августа и завершится 6 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России обыграла США на чемпионате мира по водному поло, а затем одолели ватерполистов из Саудовской Аравии.