ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ. Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.