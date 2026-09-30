ОБСЕ запретила российской правозащитнице выступать онлайн на конференции

ОБСЕ отказала правозащитнице из России в онлайн-выступлении на конференции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правозащитница, глава Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова сообщила, что ОБСЕ отказала ей в праве выступить онлайн на предстоящей конференции, передает РИА «Новости».

«Поскольку представители международного движения миротворчества «Женский диалог» не смогут лично принять участие в сессии ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, запланированной с 5 по 15 октября, мы обратились и к Генеральному секретарю ОБСЕ, и директору бдипч по правам человека, чтобы мы имели такое право принять участие в онлайн-режиме. Мы хотели онлайн транслировать нашу позицию, раз мы не можем сделать это в очном порядке», – пояснила она.

Польша фактически заблокировала очное участие российской делегации, не отреагировав на запрос о выдаче виз. Семерикова отметила, что практика дистанционного участия в сессиях организации существует давно, однако директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (бдипч) в ответном письме заявила об обратном.

Правозащитница выразила уверенность, что организаторы боятся услышать правдивую позицию российского гражданского общества. Сейчас она пытается обжаловать отказ, направив обращение Генеральному секретарю ОБСЕ. Ежегодная конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет в Варшаве с 5 по 15 октября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году польские власти аннулировали визы российским экспертам перед конференцией ОБСЕ в Варшаве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Варшаву в дискриминации делегаций. В сентябре текущего года российское внешнеполитическое ведомство констатировало глубокий кризис внутри этой международной организации.