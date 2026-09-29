Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
Российский гимнаст Илья Заика попал в базу украинского «Миротворца»
Победителя этапа World Challenge Cup Илью Заику внесли в базу «Миротворца»
Российского гимнаста Илью Заику, победившего на этапе World Challenge Cup в Париже и ставшего автором нового именного элемента на кольцах, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Российского спортсмена, победившего на этапе World Challenge Cup в Париже, внесли в базу скандального украинского ресурса, передает РИА «Новости». Выяснилось, что запись о гимнасте появилась там еще в прошлом году.
Создатели сайта обвинили спортсмена в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом стало то, что уроженец Донецка неоднократно пересекал границу через пункт пропуска Матвеев Курган в период с 2016 по 2022 год.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу гимнаста: «Ну, а как таких пускать на соревнования? В красных штанах и с новыми элементами. Их бьют, а они изобретают, достигают, побеждают – летают, одним словом». На соревнованиях в Париже Илья Заика занял первое место и представил новый именной элемент на кольцах, оцененный в 0,8 балла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Илья Заика зарегистрировал новый именной элемент в спортивной гимнастике. Ранее отечественным атлетам разрешили выступить на этапе Кубка вызова в Париже под флагом Международной федерации гимнастики. На днях создатели скандального украинского сайта «Миротворец» внесли в свою базу данных музыканта Александра Махонина.