Российский гимнаст стал автором нового именного элемента

Россиянин Илья Заика зарегистрировал новый элемент в спортивной гимнастике

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах – подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой на этапе FIG World Challenge Cup в Париже, передает ТАСС.

По правилам спортивной гимнастики новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент уже засчитан Международной федерацией гимнастики.

Заике 24 года, он является трехкратным чемпионом России в упражнениях на кольцах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российским гимнастам разрешили выступить в Париже под флагом World Gymnastics.

В прошлом месяце Илья Заика завоевал серебро чемпионата Европы.