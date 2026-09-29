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ВСУ начали массово применять самодельные мины из-за дефицита заводских
Вооруженные силы Украины из-за дефицита мин заводского производства перешли на активное использование кустарных взрывных устройств, распечатанных на 3D-принтере, сообщил мастер-сапер 83-го отдельного полка беспилотных систем группировки «Центр» с позывным Скиф.
По словам Скифа, украинская армия столкнулась с дефицитом заводских средств минирования, поэтому военные в основном используют самодельные взрывные устройства, передает РИА «Новости».
«У них штатных боеприпасов большой дефицит, но кустарные самоделки, ввиду активной помощи им со стороны, имеют вполне себе рабочий вид. Какие-то конкретные новинки у них пока не выстрелили. Сейчас очень распространены нажимные мины различных назначений: фугасные, противопехотные, механического типа», – сообщил военный.
По его словам, конструкция таких устройств представляет собой распечатанный на 3D-принтере пластиковый корпус. Он снаряжается зарядом и механизмом инициации, а затем маскируется под местность. Кроме того, популярны аналоги кумулятивной противоднищевой противогусеничной мины ПТМ-3 с неконтактным магнитным датчиком цели.
Сапер также отметил увеличение случаев применения противником мин ОЗМ-72 советского производства. Они оснащаются радиолокационными взрывателями на эффекте Доплера. Противодействовать им можно путем своевременного обнаружения и ликвидации стрельбой из укрытия.
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