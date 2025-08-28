Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.6 комментариев
ВСУ начали производить аналоги мин «Лепесток» на 3D-принтере
Украинские военные вынуждены изготавливать самодельные противопехотные мины из-за нехватки оригинальных изделий на харьковском направлении, рассказал командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол».
По его словам, украинские военнослужащие начали печатать аналоги мин «Лепесток» на 3D-принтере из-за дефицита оригинальных боеприпасов, передает РИА «Новости».
Сапер отметил, что новые мины изготавливают из подручных материалов, маскируя их под местность с помощью коры сосен или ткани, напоминающей высушенную траву. «Это может быть шайба, напечатанная просто серого цвета и обклеенная разным материалом в зависимости от местности», – пояснил он.
Он подчеркнул, что такие мины сложно обнаружить без специальной подготовки, поскольку они хорошо замаскированы и могут быть не распознаны как опасные объекты. По его словам, печать самодельных мин обусловлена отсутствием поставок оригинальных изделий.
