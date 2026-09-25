Самолет Нетаньяху дважды пролетел над грозившей ему арестом Канадой

Tекст: Вера Басилая

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дважды за последние два дня залетал в воздушное пространство Канады, передает РИА «Новости».

Премьер-министр страны Марк Карни ранее обещал задержать израильского лидера, если тот окажется на канадской территории.

Борт «Крыло Сиона», который использует премьер, прибыл в Нью-Йорк 24 сентября. Визит Биньямина Нетаньяху продлился всего шесть часов и был связан с выступлением на Генассамблее ООН. Маршрут самолета пролегал над территориями Греции, Италии, Франции и Канады, которые подписали Римский статут, учредивший Международный уголовный суд.

В тот же день борт вылетел обратно почти тем же маршрутом, вновь пройдя над Канадой. По состоянию на 9:54 мск 25 сентября самолет находился в небе над Францией. Это не первый случай использования воздушного пространства этих стран израильским руководством, аналогичный полет состоялся в феврале в Вашингтон на встречу с президентом США.

В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Марк Карни заявлял о готовности арестовать израильского политика на основании этого ордера.

Власти Франции согласовали маршрут самолета израильского премьера вопреки ордеру Международного уголовного суда.

Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.