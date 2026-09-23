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Два человека погибли при ударе Израиля по автомобилю в Газе
Два палестинца погибли при израильском ударе по автомобилю в секторе Газа
Два человека погибли и несколько получили ранения в результате израильского удара по автомобилю на юге сектора Газа, сообщило палестинское информагентство «Шехаб».
Инцидент произошел в районе Маваси города Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Отмечается, что удар был нанесен по густонаселенному району, где располагаются палаточные городки палестинских беженцев, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа.
В прошлом году канал Al Jazeera сообщил о серии израильских авиаударов по Хан-Юнису.
В 2025 году число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 65 человек.