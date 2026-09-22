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ISU предоставил нейтральный статус 13 российским фигуристам
Международный союз конькобежцев допустил 13 спортсменов из России к стартам
Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных турнирах еще 13 спортсменам из России.
Среди получивших разрешение на выступление в одиночном катании значатся Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов, Макар Игнатов и Николай Колесников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Также нейтральный статус предоставили выступающим в танцах на льду Алексею Столярову, Полине Жаровой и Владиславу Михайлову, а также Степану Маришину, представляющему парное катание.
С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе отечественных спортсменов заявили на турнир ISU в Батуми.
В прошлом месяце организация предоставила нейтральный статус четырем российским фигуристам.
Летом союз официально вернул российских фигуристов на лед в нейтральном статусе.