ISU предоставил нейтральный статус еще четырем российским фигуристам

Tекст: Ольга Иванова

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на получение нейтрального статуса для еще четверых фигуристов из России, передает ТАСС. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте спортивной организации.

Право принимать участие в международных состязаниях получили Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. На сегодняшний день нейтральным статусом обладают уже 75 российских представителей ледовых видов спорта.

Допуск отечественных спортсменов к турнирам под эгидой ISU в нейтральном статусе начнется с сезона-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Международный союз конькобежцев разрешил отечественным атлетам выступать в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

В начале августа аналогичный допуск получили Марк Кондратюк и еще пятнадцать российских спортсменов.

Вскоре отечественные фигуристы вошли в заявочные листы на сентябрьский турнир серии «Челленджер» в Токио.