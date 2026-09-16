Российские бойцы спасли сослуживцев на передовой с помощью мотоциклов

Бойцы «Центра» доставили грузы на труднодоступные позиции с помощью мототехники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие решили проблему острой нехватки снабжения на удаленном участке фронта, передает РИА «Новости».

Инструктор по мототехнике с позывным Якут сообщил, что бойцы вызвались выполнить задачу добровольно.

«Они герои. В один день они съездили четыре поездки туда, куда даже нога не ходила еще», – рассказал военный. Он добавил, что первый рейс прошел без заминок, а следующие три были выполнены очень быстро. Все участники вылазки вернулись живыми.

По словам инструктора, груз весом до 60 кг привязывали к водителям скотчем. Техника также используется для эвакуации раненых. Маршрут составлял около 30 км в одну сторону, а вся операция заняла время с рассвета до обеда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из девяти опорных пунктов на днепропетровском направлении.

На прошлой неделе рядовой Евгений Беляков при доставке боекомплекта на передовую спас раненых товарищей из горящей машины.