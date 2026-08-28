Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Украинский дзюдоист отказался пожать руку россиянину после поражения
Украинский дзюдоист Чернов отказался пожать руку россиянину после поражения
Украинский дзюдоист Вадим Чернов проигнорировал рукопожатие российского спортсмена Рамазана Абдулаева после поражения в схватке за бронзовую медаль на турнире в Лозанне.
Чернов не стал отвечать на рукопожатие Абдулаева после поединка на турнире Большого шлема в Лозанне, передает РИА «Новости».
Схватка за бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завершилась победой российского дзюдоиста. По окончании поединка победитель подошел к сопернику, однако тот проигнорировал традиционный жест уважения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать под национальным флагом.
Организаторы Сурдлимпийских игр в Токио официально разрешили украинцам воздержаться от рукопожатий с россиянами.
Ранее сборная Украины по дзюдо бойкотировала чемпионат мира из-за допуска белорусских атлетов.