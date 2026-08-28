Украинский дзюдоист отказался пожать руку россиянину после поражения

Украинский дзюдоист Чернов отказался пожать руку россиянину после поражения

Tекст: Денис Тельманов

Чернов не стал отвечать на рукопожатие Абдулаева после поединка на турнире Большого шлема в Лозанне, передает РИА «Новости».

Схватка за бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завершилась победой российского дзюдоиста. По окончании поединка победитель подошел к сопернику, однако тот проигнорировал традиционный жест уважения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать под национальным флагом.

Организаторы Сурдлимпийских игр в Токио официально разрешили украинцам воздержаться от рукопожатий с россиянами.

Ранее сборная Украины по дзюдо бойкотировала чемпионат мира из-за допуска белорусских атлетов.