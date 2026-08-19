Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи

Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп

Tекст: Антон Антонов

«Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».

Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.

На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.

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