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Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи
Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп
Для медиков острова Итуруп доставили новый автомобиль скорой помощи, о котором они просили президента России Владимира Путина во время его рабочего визита на остров, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».
Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.
На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.