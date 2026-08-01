ВСУ безуспешно попытались прорвать окружение у Белого Колодезя

Tекст: Катерина Туманова

На Харьковском направлении противник попытался прорваться в окруженный российскими войсками посёлок Белый Колодезь.

«Перемещение украинских националистов вскрыто на отдалении от линии боевого соприкосновения – живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои длятся в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, а также в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 700 метров.

Бойцы рассказали, как в Краснопольском районе пытался противник пытался просочиться штурмовой группой в направлении позиций ВС России восточнее села Большой (Великий Прикол). В результате огневого воздействия часть националистов ВСУ была уничтожена, остальные бежали.

В Черниговскую область враг с Великобурлукского направления на границу с Брянской областью перебросил боевые группы некогда элитной 1 обр ТерО. Националистов 118 омбр ВСУ, переброшенных ранее из Запорожья в Сумы, передислоцировали в лесные массивы Черниговской области.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рроссийские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР. Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении массово заболели. ВС России закрепились на окраинах двух сел Сумской области.



