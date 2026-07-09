В Союзе потребителей России назвали преимущества мультибрендовых ПВЗ

Председатель СПРФ Койтов: Мультибрендовые ПВЗ сдержат рост цен для покупателей

Tекст: Татьяна Косолапова

Заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что в связи с тем, что российский рынок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) насытился, фокус сместится на повышение качества услуг и объединение форматов. По его словам, отрасль будет развивать мультибрендовые точки, что освободит малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ подтолкнет занимать крупные коммерческие площади, в том числе в торговых центрах.



«С точки зрения защиты прав потребителей, главный плюс – это рост конкуренции и снижения затрат ПВЗ, который теоретически должен вести к улучшению сервиса. Когда в одной точке соседствуют несколько площадок, у владельца ПВЗ появляется стимул работать лучше, чтобы удержать поток клиентов от всех партнеров», – говорит Койтов.

Для предпринимателей такое нововведение, продолжает специалист, это диверсификация доходов и снижение зависимости от одного маркетплейса, что особенно важно в малых населенных пунктах с невысокой плотностью заказов. Увеличение загрузки точек позволяет эффективнее использовать помещения и повышать рентабельность. Он обращает внимание на то, что микробизнес все время твердит о том, что часто владельцы ПВЗ прогарают именно из-за этого. Ожидается, что это приведет к оптимизации расходов и, возможно, к сдерживанию роста цен для покупателей.

«Главный минус – риски для качества и логистики. Мультибрендовость усложняет контроль за едиными стандартами обслуживания. Возрастают логистические риски: при одновременной разгрузке заказов от разных операторов возможны простои транспорта и путаница с посылками и прочим», – рассуждает собеседник.

Что касается прогноза переезда ПВЗ в торговые центры, то, продолжает он, с одной стороны, это может снизить «шаговую» доступность для покупателей в жилых кварталах. С другой – рынок перенасыщен: ведь он поднялся с 46 тыс. в 2022 до 250 тыс. в 2025, ПВЗ одного бренда могут располагаться в соседних домах и прочее. Тренд на замедление открытия новых точек неизбежен. Переезд в ТЦ – это переход от экстенсивного роста к интенсивному развитию, где акцент делается на качестве сервиса, а не на количестве точек.

По мнению председателя Союза, маркетплейсам, особенно таким крупным как Ozon и Wildberries, мультибрендовость невыгодна. Они годами субсидировали открытие монобрендовых ПВЗ, чтобы стандартизировать клиентский опыт и выстроить управляемую логистику. Их политика, считает эксперт, будет направлена на сохранение контроля, несмотря на запрет дискриминации. Вероятно, они предложат партнерам бонусы и льготы за соблюдение эксклюзивных или приоритетных условий. Борьба за лояльность владельцев ПВЗ усилится, но маркетплейсы постараются минимизировать потерю контроля над качеством.

«В целом мы оцениваем это изменение положительно, так как рисков для потребителей не наблюдается, а польза может быть. ПВЗ – это не торговый объект, и так было специально сконструировано на заре их появления. Но в скором будущем они могут превратиться в квазиторговые объекты и это станет новым вызовом, потребующим очередных изменений законодательства и практики его применения. И это нормально, это ответ на быстро меняющиеся формы классической торговли, существующей тысячи лет», – заключил Койтов.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на недостатки мультибрендовых пунктов выдачи, отметив, что потребители не найдут в них ни снижения цен, ни улучшения сервиса. По его мнению, судьбу таких точек определит не мнение чиновников, а экономический смысл и реальное удобство для покупателя. Эксперт подчеркнул, что большинство торговых центров расположены в отдалении от жилых массивов, а значит априори неудобны для посещения с пакетами и коробками.