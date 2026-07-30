Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Иордания перехватила пять ракет из Ирана
ПВО Иордании отразила атаку пяти выпущенных из Ирана ракет
Силы противовоздушной обороны Иордании успешно перехватили пять ракет, запущенных с иранской территории.
Средства противовоздушной обороны Иордании уничтожили пять ракет, выпущенных со стороны Ирана. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
«Четкие и профессиональные меры позволили предотвратить попытку удара по территории королевства, жертв и пострадавших нет», – говорится в официальном заявлении вооруженных сил страны, которое цитирует государственное агентство Petra.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании.
Несколькими днями ранее вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.
В середине месяца системы противовоздушной обороны Иордании успешно перехватили восемь выпущенных исламской республикой ракет.