«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.0 комментариев
Электроснабжение ЗАЭС полностью восстановили после отключения резервной линии
Электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановили после отключения резервной линии
Запорожская атомная электростанция вернулась к штатной схеме энергоснабжения после двухчасового отключения резервной линии, вызванного действиями противника.
Работа систем энергоснабжения на Запорожской АЭС нормализована, передает РИА «Новости». В течение двух часов станция оставалась без внешнего питания из-за отключения резервной линии.
«В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по штатной схеме. Персонал станции продолжает контролировать параметры работы оборудования. Все системы безопасности функционируют в нормальном режиме», – указано в сообщении пресс-службы станции.
Во время обесточивания дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив электроснабжение важных для безопасности систем. После восстановления внешнего питания их перевели в режим дежурства. Радиационный фон на площадке станции остается в пределах естественных значений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца резервная высоковольтная линия «Ферросплавная-1» возобновила работу после полного обесточивания станции.
В конце июня украинские беспилотники повредили здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС.
Весной из-за потери внешнего питания специалисты переводили объект на работу от резервных дизельных генераторов.