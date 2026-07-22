Стала известна цена автографа Овечкина

Карточку с автографом Александра Овечкина продали за 256 тыс. долларов

Tекст: Денис Тельманов

Коллекционный предмет из серии Upper Deck The Cup продали на торгах дома Sotheby's за 256 тыс. долларов, передает ТАСС.

К пластиковой карточке прилагается подлинная игровая нашивка Национальной хоккейной лиги. Вырученная сумма стала второй по величине среди всех проданных карточек российского спортсмена.

В 2025 году карточка новичка с автографом форварда была продана за 381 тыс. долларов. Александр Овечкин выступает за клуб Washington Capitals с 2005 года. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

Спортсмен девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона и три раза признавался самым ценным игроком. В 2018 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли и получил звание самого ценного игрока плей-офф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первого июля срок действия предыдущего контракта форварда с клубом истек. На следующий день российский нападающий продлил сотрудничество с командой на один сезон.

По итогам минувшего регулярного чемпионата сорокалетний спортсмен стал лучшим снайпером «Вашингтона».