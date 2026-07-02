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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    2 июля 2026, 16:54 • Новости дня

    В центре Парижа из-за жары отключилось электричество

    Кварталы у Елисейского дворца в Париже остались без электричества из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    В историческом центре французской столицы из-за экстремально высоких температур произошло масштабное отключение света, парализовавшее работу бутиков и инфраструктуры.

    Улица Фобур-Сент-Оноре в восьмом округе Парижа, где расположены Елисейский дворец и известные дома моды, осталась без электроэнергии, передает ТАСС. Магазины на этой улице не могут открыться уже второй день.

    «Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности отключилась сигнализация», – рассказала сотрудница одного из офисов. Компания-оператор электросетей Enedis не назвала причины аварии, а сроки восстановления энергоснабжения неоднократно сдвигались. Отсутствие света также лишило горожан возможности заряжать электромобили.

    Ранее аналогичная ситуация произошла в районе площади Биржи, где штаб-квартире AFP пришлось использовать генераторы. Из-за жары до 42 градусов в тени оплавился асфальт, что создало нагрузку на подземные сети.

    Оппозиция обвинила власти в неготовности к климатическому кризису и планирует вынести вотум недоверия правительству, однако премьер-министр Себастьен Лекорню отверг эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции десятки температурных рекордов.

    Власти Парижа запретили распитие спиртных напитков на улицах из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия привели к отмене массовых мероприятий в европейских столицах.

    29 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках проблемой с глазами

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден надеть солнцезащитные очки на официальном приеме в Париже из-за проблем со здоровьем, сообщили СМИ.

    Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера, Эммануэль Макрон встретил султана Омана Хейсама бин Тарика в затемненных очках из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».

    «Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика… Это снова «проблема с глазом»», – сообщили в окружении французского лидера.

    В понедельник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил темные очки главы государства пощечиной от супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

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    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    30 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.

    «Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

    Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

    «Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

    Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

    «В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

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    1 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Назначена дата выборов президента Франции

    Правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года

    Назначена дата выборов президента Франции
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года, второй тур запланирован на 2 мая, следует из решения властей страны.

    Даты выборов 2027 года правительство Франции утвердило на заседании совета министров, передает ТАСС. Их огласила официальный представитель кабмина Мод Брежон.

    Она заявила: «Даты предстоящих президентских выборов были предложены сегодня утром. После консультаций со всеми политическими партиями было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года, а также в воскресенье, 2 мая 2027 года (второй тур – прим. ВЗГЛЯД)».

    Накануне французские СМИ, включая газету Ouest-France, писали о планах президента Эммануэля Макрона и правительства согласовать выборы на эти даты. Отмечалось, что по конституции голосование может пройти только в период с 35-го по 20-й день до окончания полномочий действующего главы государства.

    Макрон завершает второй мандат и не имеет права участвовать в выборах 2027 года. На данный момент более 20 политиков во Франции публично заявили о намерении побороться за пост президента.

    По опросам, фаворитом избирательной гонки считается лидер «Национального объединения» Жордан Барделла. Высокий рейтинг сохраняет и глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, однако ее участие зависит от исхода судебного разбирательства по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте.

    Среди левых избиратели чаще всего называют основателя «Неподчинившейся Франции» Жан-Люка Меланшона, среди центристов лидируют два бывших премьера – лидер партии «Ренессанс» Габриэль Атталь и глава партии «Горизонты» Эдуар Филипп. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов в первом туре, во второй, который пройдет через две недели, выйдут два лидера гонки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент страны Франсуа Олланд запланировал вновь побороться за высший государственный пост.

    Левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

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    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

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    2 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил миллионный штраф

    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил штраф в 1 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Судовладелец выплатит крупную сумму за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей, после чего судно сможет покинуть территориальные воды республики.

    Прокуратура французского города Брест назначила взыскание в размере 1 млн евро собственнику нефтяного танкера Tagor, передает ТАСС.

    Наказание вынесено за навигацию без опознавательного флага и неподчинение законным требованиям военных.

    В рамках заключенного соглашения о признании вины арест с корабля планируется снять. «С судна будет снят административный арест и оно сможет покинуть территориальные воды Франции», – сообщили в надзорном ведомстве.

    1 июня президент Эмманюэль Макрон заявлял, что военно-морские силы республики совместно с Британией перехватили в Атлантическом океане подсанкционное судно, следовавшее из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия незаконными и граничащими с пиратством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные корабли перехватили в Атлантике судно Tagor.

    В Кремле сочли действия Парижа незаконными. Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера.

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    29 июня 2026, 23:53 • Новости дня
    BFMTV: В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне

    BFMTV: Среди пострадавших при взрыве в Монако могут быть россияне

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощный взрыв произошёл на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако, согласно предварительной информации, у подножия здания был заложен пакет со взрывчаткой, сообщили телеканалу BFMTV в прокуратуре города.

    По данным Департамента общественной безопасности Монако, на камерах видеонаблюдения видно, как человек кладет рюкзак на землю перед взрывом около 21 часа, передает телеканал BFMTV.

    «В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, двое из них находятся в критическом состоянии. Один получил незначительные травмы. По данным французской полиции, жертвы имеют украинское и русское происхождение», – передает телеканал.

    Правоохранители ввели «Красный план» и сообщили, что подозреваемый в бегах.

    В княжестве Монако «красный план» – это «заранее разработанная стратегия действий на случай внезапного события, повлекшего или способного повлечь многочисленные жертвы. Он предусматривает постепенное увеличение ресурсов в зависимости от числа пострадавших».

    В качестве подкрепления были вызваны пять автомобилей и 14 пожарных машин  из департамента Приморские Альпы.

    По данным AFP, около 22.00 правительство сообщило о трех пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения. По данным французской полиции, пострадавшие – украинцы и россияне.

    Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедший в Монако взрыв терактом.

    «Совершенный этим вечером теракт – это трагедия, поразившая Монако», – написал он в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках. При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель. Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

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    30 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    1 и 2 июля воздух в столице прогреется до 31 градуса, из-за чего в городе на два дня объявлен оранжевый уровень опасности.

    В Москве на два дня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемой сильной жары, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, температура воздуха может подняться до 31 градуса выше нуля.

    «В период с 12.00 мск 1 июля до 18.00 мск 2 июля в дневные часы в столице ожидается сильная жара, оранжевый уровень», – сообщил представитель метеорологического ведомства. Этот уровень означает высокую вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. На период 1–2 июля в столице действует экстренное предупреждение.

    Сильная жара в Москве фиксируется, когда максимальная температура достигает или превышает отметку в 30 градусов. Причиной нынешнего потепления стало влияние субтропического гребня, который ранее вызвал экстремальную жару в Европе. Специалисты отмечают, что до Центральной России он дотянется лишь краем.

    Среднесуточная температура превысит норму на четыре градуса. Дни обещают быть солнечными, однако к концу рабочей недели ожидается спад жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 32 градусов.

    В мае из-за аномальной жары метеорологи вводили оранжевый уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу. Высокие температуры установили новые исторические максимумы в семи городах Центральной России.

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    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

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    1 июля 2026, 22:26 • Новости дня
    Nice Matin назвала три версии покушения на Ермолаева в Монако

    Экс-разведчик Монике отверг версию о причастности России к взрыву в Монако

    Nice Matin назвала три версии покушения на Ермолаева в Монако
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Планы украинского бизнесмена Вадима Ермолаева выступить в Европарламенте и публично осудить коррупцию на Украине могли стать одной из вероятных причин покушения в Монако, заявил бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике.

    Монике сообщил, что Ермолаев «в последние недели рассматривал возможность выступить с лекцией в Европейском парламенте, чтобы осудить коррупцию в своей стране».

    «Возможно, это было воспринято как провокация», – приводит слова Монике Nice Matin.

    При этом Монике не верит в версию о вмешательстве Москвы. По его мнению, произошедшее также может оказаться сведением счетов, которое заказал один из конкурентов Ермолаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной взрыва в жилом доме детонацию взрывного устройства, спрятанного в посылке.

    Монике заявил о планах Ермолаева организовать в Европарламенте слушания по коррупции на Украине.

    Российские силовые ведомства сообщили о версии причастности украинских спецслужб к взрыву в Монако против бывшего гражданина страны, готовившего доклад о местной коррупции.

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    30 июня 2026, 23:33 • Новости дня
    Мэр Фрежюса после взрыва в Монако заявил, что Киев вышел из-под контроля

    Мэр Фрежюса Рахлин: Киевский режим вышел из-под контроля

    Tекст: Антон Антонов

    За покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может стоять Киев, заявил мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин.

    «Шок и ужас после нападения в Монако», – заявил Рахлин в X.

    Он подчеркнул, что такая жестокость в сердце княжества «вызывает глубокую тревогу». Рахлин выразил солидарность с князем Альбером II, мэром Монако и жителями княжества. По его словам, целью атаки стал «украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима».

    «Неужели киевский режим вышел из-под контроля, преследуя граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» – заявил Рахлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной взрыва детонацию взрывного устройства, спрятанного в посылке.

    Французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве приоритетной версии покушения на бизнесмена.

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев ранее ссорился с украинскими властями и подвергся персональным санкциям Киева.

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    30 июня 2026, 03:42 • Новости дня
    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья

    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако стали три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный министр Монако Кристоф Мирман отметил на пресс-конференции, что трое пострадавших, среди которых украинский бизнесмен, могли быть выбраны злоумышленниками специально.

    «Можно предположить, что жертвы были выбраны целенаправленно. Расследование это подтвердит. Трое пострадавших находились у входа в здание, когда взорвалось устройство в сумке. Можно предположить, что они были членами одной семьи», – передает слова Мирмана газета Monaco-Matin.

    Здание находилось под усиленной охраной, пока работали специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. В настоящее время помещение недоступно.

    Следствие считает, что пострадавшие проживали в этом здании и возвращались домой, когда произошел взрыв. Согласно предварительной информации, злоумышленник оставил пакет со взрывчаткой перед вестибюлем здания, после чего скрылся.

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил серьезные ранения, как и двое других пострадавших, которых госпитализировали в Ниццу.

    «На данном этапе власти Монако отказались подтвердить его личность, хотя эта информация была подтверждена несколькими надежными источниками», – отметила газета.

    При этом издание Nice-Matin, указало, что все трое пострадавших находятся в критическом состоянии, являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство.

    «Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Первые двое были доставлены в больницу Пастера в Ницце, а несовершеннолетний – в больницу Ленваля», – сказано в материале..

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне. Затем телеканал назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха Ермолаева и, возможно, его семью.

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    30 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Названы даты проведения выборов президента Франции

    Figaro: Выборы президента Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы президента Франции назначены на 18 апреля и 2 мая 2027 года, пишет Figaro со ссылкой на источники.

    Выборы в апреле и мае пройдут в воскресенье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Ожидается, что официальное объявление сделают в среду по итогам совета министров. Второй тур должен пройти за 12 дней до окончания срока полномочий действующего президента Эммануэля Макрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Франсуа Олланд намекнул на участие в выборах 2027 года на фоне раскола социалистов.

    Бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев подтвердил готовность баллотироваться на президентских выборах в апреле 2027 года.

    Партия «Республиканцы» выдвинула своего лидера Брюно Ретайо кандидатом на президентских выборах 2027 года.

    В апреле большинство французских избирателей поддержали кандидатуру Жордана Барделла от партии «Национальное объединение».

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    1 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Ученые: Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю

    ИКИ РАН сообщил о мощнейшей солнечной вспышке и грядущей магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, которая спровоцирует ощутимый удар по магнитному полю Земли.

    Вспышка высочайшего класса была зафиксирована незадолго до полуночи 30 июня, ее балл достиг отметки Х1.1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Максимум явления пришелся на 23.50 по московскому времени.

    Хотя событие относится к высшей категории, оно считается умеренным по силе. Измеренный балл X1.1 лишь на 10% превышает нижнюю границу этого класса. Специалисты отмечают, что взрыв произошел не в крупнейшей области 4478, а в соседнем активном центре 4479. Эта группа пятен меньшего размера первой не выдержала гигантских объемов энергии, генерируемых напротив Земли.

    Несмотря на умеренность взрыва, удар по планете будет довольно ощутимым из-за расположения активных центров почти точно на линии Солнце–Земля. Радиационных штормов высшего уровня не ожидается, однако сильные магнитные бури категории G3 неизбежны.

    По данным моделирования, фронт от вспышки достигнет Земли 2 июля в период с 21 до 24 часов по московскому времени. Ожидаемая буря станет самой сильной с марта этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые предупредили о риске взрывов высшего балла на Солнце.

    В начале июня специалисты спрогнозировали сильную геомагнитную бурю. Предыдущее подобное явление завершилось по мягкому сценарию.

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