Кипрские общественники украсили посольство в Никосии российскими флагами

Tекст: Дарья Григоренко

Кипрские общественные деятели украсили ограду посольства России в Никосии национальными флагами, передает РИА «Новости». Филаниотис сообщил, что акция приурочена к предстоящему празднику.

«Мы украсили ограду посольства флагами РФ в основном в честь праздника национального флага РФ», – рассказал Филаниотис.

По его словам, всего было вывешено 79 российских триколоров, два флага Республики Кипр и баннеры с надписью «Россия нам не враг» на трех языках.

Помимо этого, осенью планируется масштабное празднование 66-летия дипломатических отношений между государствами и 65-летия Общества дружбы. В программу войдут фотовыставка, концерты, показы фильмов и национальных костюмов. Также к этим датам будет выпущена книга об истории двусторонних связей, которую передадут дипломатам, в библиотеки и учебные заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сербские активисты провели автопробег солидарности у здания российского посольства в Белграде.

В прошлом году египетская молодежь развернула российский триколор у пирамид по случаю Дня Государственного флага.

Весной дипломаты посольства России на Кипре обеспечили консульскую поддержку арестованному соотечественнику.