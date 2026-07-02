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В Барнауле вынесли приговор студенту за поджог военкомата
Студента в Алтайском крае признали виновным в госизмене и попытке теракта, он пытался провести диверсию против барнаульского военкомата, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Студент одного из средне-специальных учебных заведений региона приговорен к 17 годам лишения свободы, три из них он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Осужденный 2006 года рождения установил связь с представителем украинской террористической организации. Юноша выразил готовность помогать в противоправной деятельности на территории города. Кроме того, он отправлял видеосообщения, подтверждая намерение уехать на Украину для участия в боевых действиях против России.
По заданию куратора злоумышленник наносил антиправительственные надписи на здания и собирал информацию о российских военнослужащих.
В ведомстве добавили, что он попытался бросить зажигательную смесь в здание военного комиссариата для дестабилизации работы органов власти. Оперативники задержали диверсанта прямо на месте преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года сотрудники ФСБ задержали этого студента прямо у здания военкомата в Барнауле.