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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    22 комментария
    2 июля 2026, 05:59 • Новости дня

    США вывезли бомбардировщики B-52H с британской военной базы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты вывезли стратегические самолеты B-52H Stratofortress с аэродрома Фэрфорд в Британии, сообщают американские СМИ со ссылкой на местных фотографов.

    B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд Британии, таким образом было завершено развертывание для поддержки войны против Ирана, пишет The War Zone.

    Отлет техники запечатлели местные фотографы и опубликовали кадры в социальных сетях.

    В конце мая организаторы отменяли британское авиашоу Royal International Air Tattoo из-за активности американских военных на базе Фэрфорд.

    В марте британское военное ведомство подтверждало факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.

    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    29 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Бернэм пообещал лишить Лондон финансовых полномочий

    Бернэм пообещал передачу финансовых полномочий регионам Британии

    Бернэм пообещал лишить Лондон финансовых полномочий
    @ IMAGO/Zoonar.com/Anna Maloverjan/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Возможный преемник Кира Стармера Энди Бернэм намеревается радикально перераспределить бюджетные потоки Британии, перенеся часть правительственных структур в Манчестер для стимулирования регионального экономического роста.

    Кандидат на пост лидера Лейбористской партии Энди Бернэм пообещал забрать налоговые полномочия у Вестминстера в случае своего избрания премьер-министром, передает Bloomberg.

    В своей первой крупной речи после получения места в Палате общин он подверг критике текущую финансовую систему страны. «Мы не можем пережить еще одно десятилетие, подобное тому, которое у нас только что было», – заявил политик.

    Бернэм подчеркнул необходимость повышения уровня жизни и немедленных политических изменений. Он отказался называть имена будущих министров до завершения партийных выборов, которые начнутся девятого июля. Голосование может завершиться 17 июля, если другие кандидаты не получат поддержку 81 депутата от лейбористов.

    Политик пообещал сосредоточиться на экономическом росте и перенести часть работы канцелярии премьера из столицы в Манчестер, создав новую структуру под названием «Северная резиденция». По его словам, это поможет перераспределить власть по всей Британии. Сейчас государство имеет самую централизованную финансовую систему среди стран G7.

    На региональном уровне в Британии распределяется лишь 6% налогов и 20% расходов, что значительно ниже средних показателей. Неделей ранее бывший лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер поддался давлению и объявил о своей отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм заявил о намерении стать новым лидером политической силы. Незадолго до этого он уверенно победил на специальных выборах в парламент.

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    1 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    @ UK Parliament/Jessica Taylor/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента, отметив беспрецедентное количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди депутатов.

    Стармер заявил, что британский парламент является самым «гейским» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в мире, и подчеркнул, что гордится этим фактом, передает RT.

    «Я действительно горжусь тем, что у нас самый гейский состав парламента. Думаю, нигде и никогда в мире не было более гейского парламента, чем у нас сейчас», – приводит телеканал слова политика.

    Ранее Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила затянувшееся пребывание британского премьера в своем кресле.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    29 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами

    Bloomberg: Британия построит шесть гибридных кораблей для управления дронами

    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    @ Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо классических эсминцев британский флот пополнится новыми гибридными судами, которые с начала 2030-х станут плавучими центрами управления беспилотниками.

    Британия решила отказаться от планов по замене стареющих боевых кораблей новыми эсминцами, вместо этого планируется закупить не менее шести так называемых универсальных боевых судов для подготовки вооруженных сил к современной войне, передает Bloomberg.

    Новые гибридные корабли придут на смену нынешнему флоту эсминцев Type 45, их поставки ожидаются с начала 2030-х годов. Прежние планы по созданию эсминца Type 83 реализованы не будут.

    В заявлении министерства обороны отмечается сдвиг в сторону использования дронов вместо традиционной техники. Новое судно будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами в воздухе, на поверхности и под водой. Цель состоит в расширении радиуса действия, устойчивости и огневой мощи Королевского флота без пропорционального увеличения экипажа или затрат.

    «Эти универсальные боевые суда предоставят нашим преданным морякам гибридные корабли, которые спроектированы и построены с учетом возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил министр обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Великобритании закупят как минимум шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Ранее премьер-министр страны Кир Стармер планировал выделить на финансирование вооруженных сил дополнительные средства в размере до 15 млрд фунтов стерлингов.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    1 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Умер сыгравший Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере актер Майкл Бирн

    Tекст: Антон Антонов

    Британский актер Майкл Бирн, известный по роли Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает Guardian.

    «У него остались жена Кэрол, с которой он расстался, но которая заботилась о нем в конце его жизни; а также их дочери Тара и Брайони и трое внуков: Том, Хлоя и Жасмин», – пишет Guardian.

    Будущий актер родился в 1943 году в Лондоне, его воспитанием занималась мать Хелен Бирн, уроженка Ирландии. В 1964 году он вошел в труппу Национального театра, а с 1972 года начал активно сниматься в кино. За свою карьеру Бирн сыграл десятки ролей в британских и голливудских фильмах и сериалах, передает РИА «Новости».

    Особую известность ему принесли работы в сериале «Улица Коронации», где с 2008 по 2010 год он исполнил роль внезапно объявившегося отца одной из главных героинь. В Голливуде Бирн снимался в фильмах о Джеймсе Бонде, в картинах «Храброе сердце» (1995) и «Индиана Джонс» (1989), а в ленте «Способный ученик» (1998) появился вместе с Иэном Маккелленом в образе выжившего в концлагере еврея.

    Из-за характерной внешности он часто играл нацистских офицеров, а в 2010 году предстал в роли постаревшего Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Лондоне.

    Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над всеми фильмами о Гарри Поттере, ушел из жизни после продолжительной болезни Паркинсона на 84-м году.

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    1 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

    Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном откроет путь к юридически обязывающему соглашению, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

    «Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

    В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.

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    30 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абделя Латыфа Аз-Зайяни был посвящен обстановке в зоне Персидского залива и выполнению июньского меморандума между США и Ираном, сообщает МИД России.

    Переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива, сообщается на сайте МИД.

    Они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

    Лавров и Аз-Зайяни договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Однако позднее стороны вновь обменялись ударами. По данным СМИ, после этого США и Иран договорились прекратить взаимные удары.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    1 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США

    Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Морская блокада, ограничивавшая торговое судоходство Ирана, была полностью снята Вашингтоном, сообщил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

    Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».

    Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.

    Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.

    Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.

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    29 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости

    Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенным Штатам следует полностью уничтожить Иран, отказавшись от невыгодных соглашений, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

    Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.

    «Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.

    Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.

    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.

    До этого США атаковали десять целей в Иране.

    Ранее президент США  подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

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