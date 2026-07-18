Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвинулись вглубь области, нанеся удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Суходола, Садков, Белополья, Вольной Слободы, Янжуловки, Турьи и Краснополья.

В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Малой Слободке, а в Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 21 участке до 300 м.

Стрелковые столкновения продолжаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. В районе Краснополья бои идут в лесах и приграничном селе Проходы.

Попытка контратаки штурмовой группы ВСУ была сорвана: выдвижение украинских сил своевременно обнаружили, живая сила противника была уничтожена комплексным огневым воздействием.

Допросы солдат 103-й бригады украинской территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС с конца 2025 года началась принудительная депортация подлежащих мобилизации граждан Украины. Отмечается, что в составе 103-й бригады действуют целые взводы, укомплектованные депортированными из Европы украинцами, причем многие из них проживали в ЕС свыше десяти лет.

На Харьковском направлении подразделения «Севера» продолжают расширять полосу безопасности. Удары по скоплениям сил и техники ВСУ нанесены в районах Харькова, Мироновки, Макарово, Сосновки, Избицкого, Бугаевки, Веровки, Белого Колодезя, Приколотного, Черного, Колодезного и села Хатнее. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

На Волчанском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на 12 участках до 800 м, стрелковые бои продолжаются в Волоховском, Захаровке, Юрченково, поселке Белый Колодезь и лесах Волчанского района. На Великобурлукском направлении боевые действия идут западнее Петро-Ивановки и в лесных массивах у сёл Артельное, Бударки и Землянки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

На Харьковском направлении «Северяне» ликвидировали двух командиров расчетов ударных БПЛА ВСУ в районе сел Зиньковское и Лозовая.

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