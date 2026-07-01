Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Хуснуллин сообщил о вступлении в силу зеленого строительного ГОСТа
Межгосударственный зеленый ГОСТ для строительства многоквартирных домов вступил в силу с 1 июля, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Межгосударственный зеленый ГОСТ для возведения многоквартирных домов вступил в силу с 1 июля, передает РИА «Новости».
Документ пришел на смену национальному стандарту, действовавшему с 2022 года. Разработкой новых правил занималась компания «ДОМ.РФ» совместно с Федеральным центром нормирования и стандартизации при поддержке Минстроя.
«Новый межгосударственный зеленый ГОСТ - это единый ориентир для строительной отрасли на пространстве СНГ и ЕАЭС. Он создан на основе реального опыта внедрения зеленых стандартов в проекты многоквартирного строительства, что делает его максимально адаптированным к практическим задачам девелоперов», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Политик добавил, что стандарт охватывает все этапы жизненного цикла здания, начиная от градостроительных решений и заканчивая управлением отходами. Трехуровневая система рейтингов позволит застройщикам поэтапно повышать экологичность и энергоэффективность объектов.
Новый регламент носит добровольный характер и включает 58 критериев оценки, разделенных на десять категорий. Предусмотрены три уровня рейтинга: «Бронза», «Серебро» и «Золото». Для минимального бронзового статуса достаточно выполнить 12 обязательных условий. Серебряный уровень требует соблюдения 20 критериев и набора 50% баллов, а золотой – 35 критериев и 70% баллов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года в стране ввели национальный стандарт качества отделки новостроек.