Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Новак назвал рост производительности труда главной национальной задачей
Новак заявил о необходимости повышения производительности труда в России
Увеличение эффективности экономики страны требует масштабного внедрения современных технологий и развития квалифицированных кадров во всех отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Развитие конкурентоспособности отечественной экономики невозможно без улучшения показателей эффективности. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул важность этой цели во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, передает РИА «Новости».
«Производительность труда – сегодня эта идея должна стать главной, национальной», – заявил политик. Он отметил, что повышение эффективности необходимо во всех сферах, включая государственный сектор, бизнес и бюджетные организации.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин также указал на значительный резерв для экономического роста в этой области. На профильной стратегической сессии глава правительства подчеркнул потребность в грамотных сотрудниках для достижения технологического лидерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал нехватку квалифицированных специалистов серьезной проблемой для развития отечественной экономики.
Ранее вице-премьер Александр Новак обозначил повышение производительности труда главным стимулом для развития страны.
Правительство определило совершенствование производственных процессов ключевым направлением на фоне кадрового голода.