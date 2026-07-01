Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.10 комментариев
Советник президента Эстонии предложил пранкерам помощь в атаках на Петербург
Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом предложил помощь киевскому режиму с координацией атак по Санкт-Петербургу.
Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил о желании помочь киевским властям, передает РИА «Новости».
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили политику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
«Я надеюсь, что если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать», – сообщил Ролл, обсуждая потенциальные цели в Петербурге. Он добавил, что Таллин возлагает вину за происходящее исключительно на Москву, оправдывая любые инциденты в соседних странах.
В другой беседе советник президента Литвы Дейвидас Матуленис признался пранкерам, что Вильнюс старается избегать критики Киева из-за падения украинских беспилотников. По его словам, литовские власти полностью поддерживают удары по российским объектам, но испытывают обеспокоенность из-за вторжений дронов на свою территорию.
Матуленис также указал на необходимость привлечения украинских специалистов для защиты от подобных инцидентов. В последние недели в воздушном пространстве стран Прибалтики зафиксировали сразу несколько случаев появления сбившихся с курса дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский профессор Гленн Диесен обвинил страны Прибалтики в помощи украинским военным для налета беспилотников на Санкт-Петербург.
Власти Украины официально признали принадлежность сбитого над территорией Эстонии дрона.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи эстонских границ.