Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Эксперт объяснил желание чехов лишить Зеленского ордена Белого льва
Политолог Ткаченко: Украинский нацизм не входит в ценности Польши и Чехии
Прага и Варшава на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют субрегиональную группу, в ценности которой не входит проявление нацизма. Соответствующий сигнал они отправили Киеву, который, впрочем, вряд ли считает его должным образом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Чехии предложили лишить Владимира Зеленского своей высшей госнаграды.
«У инициативы о лишении Зеленского ордена Белого льва сразу несколько причин. Убийство детей в Старобельске и теракт в Монако привели к резкому сокращению неэлекторальной политической базы поддержки киевского режима», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Аналитик подчеркнул, что высшая госнаграда вручается от имени всего государства, и назвал возможное лишение Зеленского ордена Белого льва отказом Праги в доверии ему. Кроме того, напомнил собеседник, восточноевропейские государства на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют пока неофициальную субрегиональную группу.
«В рамках этой повестки Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях – соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», – объяснил эксперт.
Впрочем, в Киеве вряд ли уделят должное внимание этому мессенджу, уверен Ткаченко. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», – заметил собеседник.
Для России же чешская инициатива может быть полезна, добавил спикер. «Прага в последние годы показывала себя одним из лидеров кампании по поддержке Украины. Чего стоит только идея о поставке миллиона снарядов ВСУ. Теперь же Чехия будет с куда большей тщательностью рассматривать возможность присоединения к антироссийским проектам», – спрогнозировал политолог.
Ранее чешская парламентская фракция «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва из-за героизации УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает РИА «Новости».
«Предложение связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны – орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у Леха Валенсы», – сказал депутат Индржих Райхл.
По его словам, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований. «Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой Акции «Б». Между прочим, эта буква «Б» означала «бандеровцы», – добавил он.
Напомним, в прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения названия «Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала про «войну орденов» Варшавы и Киева. Стоит отметить также, что в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ