Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
ФСБ нашла полтонны кокаина в замороженных тушах тунца
ФСБ изъяла 500 кг спрятанного в тушах тунца кокаина в порту Петербурга
Огромную партию южноамериканских наркотиков перехватили на территории петербургского терминала, а у арестованного организатора схемы конфисковали элитный автопарк и миллионные активы.
Правоохранители пресекли масштабный канал контрабанды запрещенных веществ из Эквадора, передает РИА «Новости». В грузовом контейнере на территории Большого порта Петербург было найдено 500 кг наркотиков.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта», – сообщили в ведомстве.
По месту жительства задержанного организатора обнаружили криптокошельки с суммой около 613 тыс. долларов. Также у него изъяли 13 премиальных часов стоимостью более 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей на 130 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый отправлен под арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики обнаружили в морском порту Петербурга почти две тонны кокаина среди эквадорских бананов.
Летом таможенники пресекли ввоз в Россию 820 килограммов латиноамериканских наркотиков.
Весной спецслужбы изъяли у курьеров свыше 1800 килограммов запрещенных веществ.