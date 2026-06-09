Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.11 комментариев
Собянин сообщил о 18-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Силами противовоздушной обороны уничтожен еще один дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Этот аппарат стал 18-м за прошедшие сутки. «Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник в своем канале в Max.
В субботу силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Ранее средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. В марте Собянин заявил об уничтожении 49 аппаратов.