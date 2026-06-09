Исследование опровергло миф о конфликте отцов и детей в российских семьях

Tекст: Елизавета Шишкова

Исследование проходило с февраля по апрель 2026 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В онлайн-опросе приняли участие 600 школьников из различных регионов страны. Полученные данные опровергают распространенное представление о постоянном противостоянии между поколениями.

Как отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара, «вопреки стереотипам о вечном конфликте отцов и детей поколение Альфа не бунтует против родителей, а договаривается». По ее словам, «59% вежливо откажут, если нарушают их границы, а 37% объяснят чувства и найдут компромисс».

Исследование показало, что современные подростки доверяют близким людям, однако ожидают уважительного отношения к собственным интересам и личному пространству. Особенно это касается цифровой среды, которая занимает важное место в их повседневной жизни.

В ходе обсуждения результатов эксперты также обратили внимание на особенности профессиональных ожиданий нового поколения. Представители бизнеса считают, что молодежь заинтересована не только в поиске работы, но и в самореализации. Директор по работе с учебными заведениями Х5 Ксения Марданова отметила: «Крупный бизнес готов предложить подросткам не просто рабочие места, а понимание себя и самореализацию». Она подчеркнула, что возможности для карьерного роста существуют как в высокотехнологичных сферах, так и в ритейле, логистике, аналитике и управлении.

Согласно исследованию, поколение Альфа одновременно стремится к свободе и стабильности. Руководитель направления по развитию школьных инициатив Альфа-Банка Мария Цаголова указала, что подростков привлекают гибкие форматы занятости, однако многие из них испытывают тревогу по поводу будущего.

«Поколение Альфа хочет одновременно свободы и стабильности», – сказала она, добавив, что более половины опрошенных опасаются столкнуться с трудностями при поиске работы и обеспечении финансовой стабильности.

Отдельной темой дискуссии стало медиапотребление. Несмотря на активное присутствие в интернете, подростки далеко не всегда ориентируются на мнение популярных блогеров. По словам пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерины Чаковской, «только 6% называют блогеров и кумиров среди тех, кто влияет на их важные решения», хотя большинство респондентов ежедневно проводят в телефоне несколько часов.

Эксперты также обсудили изменения в образовательной среде. Директор Международной гимназии инновационного центра «Сколково» Оксана Демьяненко считает, что современная школа должна не только передавать знания, но и развивать самостоятельность учащихся. «Современная школа должна помогать подросткам взрослеть через реальный опыт ответственности», – подчеркнула она.

Кроме того, исследование выявило высокий уровень тревожности среди подростков. Начальник департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко отметила, что многие школьники переживают из-за будущего, учебной нагрузки и ожиданий окружающих.

«Подростковая тревожность часто остается невидимой для взрослых, хотя сигналы уже есть», – заявила эксперт. При этом лишь незначительная часть подростков обращается за профессиональной психологической помощью.

Авторы исследования считают, что полученные результаты помогут представителям образования, бизнеса и медиа лучше понимать новое поколение и адаптировать свои подходы к его потребностям и ценностям.