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Китайская метановая ракета успешно вывела на орбиту два спутника
Китайска метановая ракета «Чжуцюэ-2E» вывела на орбиту два спутника связи
Пекин осуществил успешный пуск модернизированного носителя среднего класса «Чжуцюэ-2E», работающего на жидком кислородно-метановом топливе, отправив в космическое пространство пару телекоммуникационных аппаратов.
Очередной старт состоялся во вторник, передает РИА «Новости».
В компании-разработчике LandSpace заявили: «Запуск усовершенствованной ракеты-носителя «Чжуцюэ-2E Y6» был осуществлен 9 июня в 16.23 по пекинскому времени (11.23 мск) с пусковой площадки на территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн»».
Носитель успешно доставил на заданные орбиты аппараты Qianfan DTC-01 и China Mobile-02. Отмечается, что это уже восьмая миссия для серии «Чжуцюэ-2».
Модификация «Чжуцюэ-2E» представляет собой носитель среднего класса, способный выводить сразу несколько спутников. Данная разработка стала первой в мире ракетой на жидком кислородно-метановом топливе, сумевшей достичь орбиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайская компания LandSpace успешно запустила предыдущую версию метановой ракеты Zhuque-2 Y5.
В начале июня другая китайская ракета Long March-12B Y1 вывела на орбиту группу спутников серии Qianfan.
В конце прошлого года первая попытка этой частной космической компании вернуть многоразовую ракету ZQ-3 завершилась неудачей.