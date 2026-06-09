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СК объяснил установку блокпоста на месте поисков семьи Усольцевых
СК: Блокпост на месте поисков семьи Усольцевых позволит не пускать посторонних
Установка блокпоста в Кутурчинском Белогорье позволила специалистам спокойно проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых, не допуская посторонних в зону проведения операции.
Ограничение доступа в зону поисковых мероприятий принесло положительные результаты, передает ТАСС.
Как пояснили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии, оцепление территории исключило присутствие посторонних лиц на месте работы специалистов.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали без вести осенью прошлого года. Масштабные поисковые работы возобновились 4 июня, к операции привлекли около 80 человек, включая спасателей, силовиков, сотрудников Госохотнадзора и волонтеров.
«В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски», – сообщили в Следственном комитете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители ограничили доступ посторонних к месту проведения спасательной операции.
Неподготовленным добровольцам и журналистам запретили приближаться к территории поисков.
В апреле спасатели на снегоходах обследовали 58 километров горно-таежной местности.