ЦБ изменил правила выплат по ОСАГО

ЦБ: Выплаты водителям по ОСАГО вырастут на 10%

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным, размещенным на сайте Банка России, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года, пишет ТАСС.

В сообщении говорится: «Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО». Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные редакции справочников в течение трех месяцев.

Согласно указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, которые более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Также средняя стоимость расходных материалов станет рассчитываться без учета скидок, которые ранее могли занижать итоговую сумму.

Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители и наклейки. Отмечается, что «теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме», тогда как сейчас действует лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО, по оценке регулятора, должна вырасти на 10%.

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