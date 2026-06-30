Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?6 комментариев
ЦБ изменил правила выплат по ОСАГО
ЦБ: Выплаты водителям по ОСАГО вырастут на 10%
Центральный банк обновил подход к расчету стоимости авторемонта по ОСАГО, благодаря чему ожидается заметный рост средних страховых выплат при повреждении машин.
По данным, размещенным на сайте Банка России, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года, пишет ТАСС.
В сообщении говорится: «Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО». Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные редакции справочников в течение трех месяцев.
Согласно указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, которые более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Также средняя стоимость расходных материалов станет рассчитываться без учета скидок, которые ранее могли занижать итоговую сумму.
Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители и наклейки. Отмечается, что «теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме», тогда как сейчас действует лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО, по оценке регулятора, должна вырасти на 10%.
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