Глава Ленобласти сообщил о временных лимитах отпуска топлива

Глава Ленобласти Дрозденко рассказал о нормализации поставок топлива к середине июля

Tекст: Мария Иванова

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале подвел итоги прошедших федеральных совещаний по обеспечению регионов горючим. По его словам, президент России лично контролирует процесс нормализации поставок.

«Владимир Владимирович честно и открыто обозначил проблемы на рынке горючего: на заправках очереди, не всегда можно найти нужную марку бензина, АПК нуждается в топливе для сельхозработ», – отметил губернатор.

В самом регионе бензин поступает на АЗС с перебоями из-за логистических трудностей, но критического дефицита не наблюдается. Областное правительство следит за стоимостью горючего и готово привлекать антимонопольную службу при выявлении спекуляций. Для обращений граждан по вопросам необоснованного завышения цен работает специальная горячая линия: 8 (499) 755-23-23.

Из-за ограниченных запасов нефтяные компании вынуждены временно вводить лимиты отпуска топлива на один автомобиль.

Ожидается, что к середине июля отечественные нефтеперерабатывающие заводы достигнут плановых показателей, после чего напряженность на рынке спадет. Дрозденко призвал жителей региона избегать как паники.

«Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма – тоже. Просто будем делать свою работу», – подчеркнул глава региона, комментируя текущую обстановку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации с топливом.

Российский лидер констатировал максимальную загрузку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Вице-премьер Александр Новак подготовил комплекс мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.