Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
Володин посоветовал Польше наградить Зеленского «орденом Иуды»
Володин посоветовал Польше наградить Зеленского орденом Иуды
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Владимира Зеленского, предложив Польше заменить орден Белого орла на исторический «орден Иуды».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с такой оценкой на платформе Max.
Политик заявил, что неонацисты в Киеве продолжают переписывать историю, а Зеленский анонсировал установку памятника гетману Ивану Мазепе в центре столицы на месте снесенного памятника Ленину.
Володин напомнил, что Ленин в 1922 году создал Украину, однако на Украине демонтировано около 1,5 тыс. мемориалов, связанных с ним. По его словам, несмотря на заслуги Ленина, киевский режим выбрал основателем Украины Мазепу, которого исторически считают предателем.
Спикер подчеркнул, что Мазепу предала анафеме Русская православная церковь, а Петр I учредил для него орден Иуды с надписью: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится». Проводя параллели с настоящим, Володин напомнил, что Польша лишила Зеленского ордена Белого орла за предательство и героизацию на Украине нацистских преступников, причастных к расправам над сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и других народов.
По его выводам, после отказа от награды Польше теперь логичнее было бы наградить Зеленского орденом Иуды. Володин связал это с тем, что кумиры украинского лидера, такие как Мазепа и Бандера, также считаются предателями и неонацистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Владимира Зеленского установить в Киеве памятник Ивану Мазепе еще одним «решением наркодиктатора».
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла – за героизацию деятелей УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).
Владимир Зеленский заявил в ответ, что история с лишением ордена для Навроцкого «закончится плохо».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ