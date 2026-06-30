Володин посоветовал Польше наградить Зеленского орденом Иуды

Tекст: Ольга Иванова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с такой оценкой на платформе Max.

Политик заявил, что неонацисты в Киеве продолжают переписывать историю, а Зеленский анонсировал установку памятника гетману Ивану Мазепе в центре столицы на месте снесенного памятника Ленину.

Володин напомнил, что Ленин в 1922 году создал Украину, однако на Украине демонтировано около 1,5 тыс. мемориалов, связанных с ним. По его словам, несмотря на заслуги Ленина, киевский режим выбрал основателем Украины Мазепу, которого исторически считают предателем.

Спикер подчеркнул, что Мазепу предала анафеме Русская православная церковь, а Петр I учредил для него орден Иуды с надписью: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится». Проводя параллели с настоящим, Володин напомнил, что Польша лишила Зеленского ордена Белого орла за предательство и героизацию на Украине нацистских преступников, причастных к расправам над сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и других народов.

По его выводам, после отказа от награды Польше теперь логичнее было бы наградить Зеленского орденом Иуды. Володин связал это с тем, что кумиры украинского лидера, такие как Мазепа и Бандера, также считаются предателями и неонацистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Владимира Зеленского установить в Киеве памятник Ивану Мазепе еще одним «решением наркодиктатора».

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла – за героизацию деятелей УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).

Владимир Зеленский заявил в ответ, что история с лишением ордена для Навроцкого «закончится плохо».